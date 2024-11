A Budapest Jégkorong Akadémia otthonában játszott péntek este a DEAC csapata. A debreceni klubhonlap beszámolója szerint a kezdés után Farkasé volt az első védés, a hazaiak hálóőre lehalászta a korongot a a vendégek támadói elől, majd Culigin ziccere maradt ki. Kicsivel később Mihail Bucskin gólhelyzetbe került, ám mire lőtt volna, Boros akasztotta, utóbbinak ki kellett mennie két percre. Nem sokkal később Bucskin az oldalhálóba tüzelt. Sajnos Galohát is leküldték, csökkent a sansz. Aztán Blackwater is megérdemelt két percet, pörögtek az események. 14 perc volt hátra, amikor egy zseniális akció végén Culigin beütötte a Debrecen vezető gólját. Majd megint a DEAC örülhetett, mert Mozer betalált. Nem voltak sokáig boldogok, Roach ütött messziről gólt.

Ahogyan az első harmad, a második is debreceni rohamokkal indult, Mihalik András lövését védte a kapus. Ezt követően Sofron löketét ütötte ki Szeles Martin. Nehezen gördültek a másodpercek, a hazaiak igyekeztek, ám a cívisvárosiak remekül helytálltak, emberhátrányban is. Galoha löketét blokkolták a harmad közepén, ettől függetlenül sokat állt a játék. Culigin előretört, őt ziccerben szerelték, majd Varga löketét fogta Szeles. Novotny kétszer is próbálkozott, egyszer elvétette az irányt, másodjára pedig Farkas védett. Stensson is üthetett volna egy újabb gólt, majd Kreisz Brúnót iktatták ki ziccerben, Roach állt ki. A harmad végén Senfeld adott forintos korongot Mozernek, aki beütötte a harmadik DEAC-találatot. Nem sokkal ezután Culigin passzolt, volna Mozerhez, majd az ellenakcióból a Debrecen kapott gólt: egy szép csel után betaláltak a hazaiak.

A hosszabbításban döntött a DEAC

Hatalmas Szeles-védéssel kezdődött a harmadik harmad, majd Galoha lövését hárították. Blackwater megbontotta a mérkőzés folyamát, olyan gólt ütött, amire nem volt válasza a debreceni védelemnek. Bukor is javíthatott volna, az ő pakkját kivédte a kapus. Roach is tüzelt, Szeles Martin eszén nem tudott túljárni. Nagyon megnyomták a végét a vendégek, ám meg kellett úszniuk egy emberhátrányt, sikerült. Bár jól védekeztek, megszerezte a vezetést a BJAHC. Nekidurálta magát a DEAC, ki is maradt a ziccer. Stensson próbálkozott, majd 12 másodperccel a vége előtt Kloz lőtt gólt.