A TFSE elleni rangadó után újabb csúcsmeccs vár az NB I-ben a DEAC női futsalosaira, akik vasárnap 15 órától a Tolnát fogadják a DESOK-ban – hívta fel rá a figyelmet a deac.hu. Mint írják, együttesük eddig hibátlan ebben a szezonban, mivel mind az öt mérkőzését behúzta. A tolnaiak hat fellépésük közül ötöt sikerrel vettek, ám a TFSE-vel megosztoztak a pontokon, ennek a mérkőzésnek 1-1 lett a végeredménye.

Vajon sikerül megőrizni veretlenségét a DEAC csapatának?

Forrás: deac.hu

Kemény meccs előtt állunk, hiszen a héten betegségek és sérülések hátráltatták a felkészülésünket, ennek ellenére hazai környezetben nyerni szeretnénk

– szögezte le Krascsenics Csilla.

– Amennyiben betartjuk a taktikai utasításokat, reális esélyt látok a három pont begyűjtésére. Hátul fegyelmezett védekezés kell, elöl pedig a befejezéseknél élességre lesz szükség. Ellenfelünknél is akadnak problémák, mivel Vámosi Georgina továbbra sem bevethető, míg Folk Zsuzsi még a fehéroroszok elleni vb-selejtezős meccsen dőlt ki a sorból, ezúton is szeretnék jobbulást kívánni nekik. Zsuzsi hiánya nagy érvágás lehet, ugyanis a pályán és az öltözőben egyaránt fontos szerepet tölt be a tolnai csapatban. A Tolna kerete a nyáron valamelyest átalakult, több meghatározó játékosra sem számíthat már az edző, bár a távozókat a vezetőség próbálta pótolni – tudatta az egyetemiek húzóembere.

A DEAC morálja töretlen

A DEAC játékosai jó hangulatban várhatják a hétvégi találkozót, mivel az előző héten a TFSE csarnokában 2-1-re nyertek. A szünetben még a fővárosiak álltak jobban, ám a pihenő után Fülöp Dia és Urai Bianka góljaival fordított Quirikó Vivien gárdája.

– Nem volt ideális az, hogy a dugók miatt nagyjából öt óráig utaztunk, így a bemelegítésre mindössze tizenöt perc jutott. Az első játékrészben elég sok taktikai fegyelmezetlenség jellemezte a játékunkat, ezzel pedig a saját dolgunkat nehezítettük meg. A második félidőben felébredtünk, így több helyzet adódott előttünk. Összességében ki lehet jelenteni, hogy nagyon értékes győzelmet arattunk. Ugyan egy gólpasszt kiosztottam, ettől függetlenül nem voltam elégedett magammal. Nem vagyok jó formában, a gólok sem jönnek, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan változik a helyzet – fogalmazott Krascsenics Csilla, aki hozzátette, hogy a szarajevói vb-selejtezőt követően megbetegedett, és még most sem teljesen egészséges.