A férfi futsal NB I-ben a 12. forduló jön, vagyis a csapatok ráfordulnak az alapszakasz második felére. A DEAC féltávnál nyolc egységgel rendelkezik, ezzel pedig a 10. helyen áll. Tihanyi Csaba legénysége pénteken 19.15-től a sereghajtó TFSE otthonában vizitál – hívta fel rá a figyelmet a deac.hu. Mint írják, az újonc fővárosiak eddig nyeretlenek a mostani idényben az élvonalban. A TFSE kilenc vereség mellett mindössze két ellenféltől (az Újpesttől és a Magyar Futsal Akadémiától) tudott pontot lopni.

Az DEAC nyáron már felülkerekedett a fővárosiakon, bíznak benne, hogy ezúttal is sikerülni fog

Fotó: Szolnoki László / Forrás: deac.hu

Az ellenfél aktuális formája mellett az is bizakodásra adhat okot a debrecenieknek, hogy augusztus közepén 4-1-re verték a budapestieket a DESOK-ban. Azon a mérkőzésen Hunyadi Mátyás góljával a 15. percben a vendégek szerezték meg a vezetést. Sokáig nem módosult az állás, ám a 29. minutumban Vass Ottó egalizált. A hátralévő időben a DEAC akarata érvényesült, Franchu, Krajnyák is betalált, míg a végeredményt Faragó Lajos állította be.

A DEAC csapatának ezen a héten ez lesz a második bajnokija. Hétfőn a Nyíregyháza otthonából pont nélkül távoztak, a kiváló formában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeiek 4-2-re nyertek. A pénteki fellépés után válogatott szünet jön a bajnokságban, jó lenne, ha Franchuék a pihenőre sikerélménnyel mehetnének.

NB I 12. forduló

TFSE-Tent Budapest-DEAC

2024. 11. 01. (péntek) 19.15, Dr. Koltai Jenő Sportközpont