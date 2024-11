Két rangadó után a DEAC futsalcsapata vasárnap 15 órától a DVTK-Vénusz otthonában játszik női NB I.-es bajnokit. A diósgyőriek az előző idényben a negyedik helyen végeztek az élvonalban, ám idén hét meccsen mindössze négy pontot szereztek, így a tabella utolsó előtti helyét foglalják el. Több nagy pofont is kaptak a piros-fehérek az utóbbi hetekben, elég csak a tolnai 7–0-s vagy a TFSE elleni 10–0-s fiaskóra gondolni. A miskolciaknál az ingatag védelem okoz sok problémát, eddig a hátsó alakzat 34 alkalommal kapitulált, ennél többször egyik gárda kapuját sem vették be a bajnokságban a mostani szezonban.

A DEAC futsalcsapata az esélyes

Forrás: DEAC-archív

DEAC futsal: majdnem hibátlanok

A diósgyőri bukdácsolással szemben Quirikó Vivien tanítványai eddig stabilan jó teljesítményt nyújtottak. Alakulatunk hat összecsapás után veretlen, egyedül a Tolnával vívott rangadón hullajtott pontokat a múlt héten (0–0). A remek forma mellett az is bizakodásra adhat okot, hogy cívisvárosiak szeptember végén már két vállra fektették a Diósgyőrt, akkor a végeredmény 4–0 lett a DESOK-ban. A találkozón Gajzágó Flóra duplázott, mellette Gyarmathy Fanni Ágnes és Kovács Aliz is a saját kapuját vette be – írja a DEAC honlapja.