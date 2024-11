A DEAC női futsalcsapata az NB I. hatodik fordulójában a TFSE csarnokában vizitált. A vasárnapi összecsapást nyugodtan nevezhettük csúcsrangadónak, mivel az előző négy szezonban ez a két gárda osztozott a bajnoki címeken: a cívisvárosi alakulat 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban végzett az élen, a fővárosiak pedig idén lettek aranyérmesek, emlékeztet a debreceniek hivatalos oldala.

Megverte a címvédőt a DEAC futsalcsapata

Forrás: deac.hu

Nem volt zökkenőmentes a DEAC útja, mivel sok helyen bedugult az autópálya, így a tervezetthez képest jóval később értek a mérkőzés helyszínére. A nem várt probléma miatt csúszott a találkozó kezdési időpontja, ennek ellenére a bemelegítésre csupán nagyjából húsz percet tudott fordítani a Debrecen.

A közjáték az első félidőben eléggé befolyásolta a teljesítményünket, de azt nem lehet állítani, hogy a TFSE dominált volna. Végül ez a játékrész egyetlen gólt hozott, a 11. percben Balya Dorottya lövése a debreceni kapu bal alsó sarkában kötött ki. A második játékrész elején hamar egalizált a DEAC, ugyanis Krascsenics Csilla gólpasszát követően Fülöp Dia talált be. A 27. minutumban pedig már a vendégek vezettek, hiszen Urai Bianka köszönt be, ennél az akciónál Nagy Anikó osztotta ki az asszisztot. A végéig már nem változott az eredmény, pedig a TFSE a hajrában az öt a négy elleni felállást is elővette.

Négy és fél órán át utazott a DEAC

– Az első játékrészben meglehetősen tompák voltunk, ami részben betudható annak is, hogy az autópályán lévő torlódásoknak köszönhetően több mint négy és fél óráig tartott az út Budapestre. A mérkőzés tizenöt perccel később kezdődött, ennek ellenére az elején érződött rajtunk, hogy nemrég szálltunk ki a buszból. Ugyanakkor a hazaiak sem diktáltak nagy tempót, tapogatózó volt a játék, mindkét csapat elsősorban a védekezésre helyezte a hangsúlyt. Emiatt is voltam bosszús a hazaiak vezető gólja után, mert nem éreztem, hogy ez benne lett volna a meccsben. A szünetben több dolgot átbeszéltünk, és a második félidőre sikerült ritmust váltanunk, hátul az agresszívabb védekezésnek, elöl pedig a több mozgásnak és futásnak köszönhetően meg is fordítottuk az állást. Az utolsó percekben még izgulhattunk, hiszen a TFSE vészkapus játékra váltott, és adódtak is előtte lehetőségek, de szerencsére meg tudtuk őrizni az előnyünket a lefújásig.

Értékes győzelmet arattunk, az a cél, hogy jövő héten a másik riválisunk ellen szintén tudjunk pontot vagy pontokat szerezni

– nyilatkozta a DEAC vezetőedzője, Quirikó Vivien.