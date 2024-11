A DEAC férfi röplabdacsapata az utolsó helyezett DKSE otthonában vizitált az Extraliga pénteki játéknapján. A Fejér vármegyeiek ebben az idényben eddig minden meccsüket vereséggel zárták, így Fodor Antal legénységétől elvárható volt a győzelem, hívta fel a figyelmet a deac.hu.

Nem borult a papírforma a pénteki meccsen. A DEAC csapata két vállra fektette a sereghajtót.

Forrás: Szolnoki László / deac.hu

A meccs első pontja Elleh Jonathan nevéhez fűződött, a mérkőzés aztán mindkét oldalon sok hibával folytatódott. Egy 3:0-s sorozatnak köszönhetően kicsit meglógott a Debrecen (7:11), nem sokkal később pedig Kiss Imre újabb remek blokkjának hála már hattal vezettek. Kiss a játékrész végén is főszereplő volt, mivel három ásszal jelentkezett, ezeknek a kiváló nyitásoknak hála pedig 25:21-re nyerte a DEAC az első szakaszt.

A DEAC fiataljai is megvillantak

A második játszma elején Remete László két szervája is feladta a leckét a hazaiaknak. A fiatalokat felvonultató újvárosiak ebben a játékrészben többször is fórban voltak, ám Lasecki és Elleh vezérletével ritmust váltott az egyetemi klub, így előbb fordítottak, majd le is szakították magunkról az ellenfelüket. Elleh a periódus végjátékában szintén remekelt, ez a produkció is kellett ahhoz, hogy újabb lépést tegyen a DEAC a győzelem felé (17:25).

A harmadik etapban Fodor Antal vezetőedző bátran belenyúlt a csapatába, többek között Dorogi Máté, Kókai Balázs és Toma Ádám is szóhoz jutott. Szerencsére az összes fiatal tehetségnek akadtak jó megmozdulásai, ennek ellenére egy ideig tapadt rájuk a DKSE. Kókai ászával négyre duzzadt a DEAC előnye (15:19), ezt követően pedig Remete, Dorogi és Toma egyaránt megvillant. Végül az összecsapást Kókai Balázs zárta le (20:25).

A DEAC zsinórban második mérkőzését abszolválta 3:0-s sikerrel az élvonalban. A következő bajnokijuk jövő vasárnap lesz, ekkor a Kecskemét csarnokában vendégeskednek majd.

Férfi röplabda Extraliga

DKSE-DEAC 0:3 (21:25, 17:25, 20:25)