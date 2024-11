Bölöni László megemlítette, hogy a magyar bajnokságot nem nézi, viszont az eredményeket folyamatosan követi. Megkérdeztük tőle, szerinte mi kellene ahhoz, hogy a DVSC kijöjjön a gödörből.

Ha sok edzőváltás van, nem csak a tréner személyén kell elgondolkodni, hanem azokon a hibákon, amiket elkövettek előtte. Hibázni lehet, de kell az önkritika. Nem vagyok ott, így nem is tudom mi a probléma.

– A vezéregyéniségekre ilyen esetekben még nagyobb szükség van. Dzsudzsák Balázzsal egyébként nincs személyes kapcsolatom, viszont nagyon sok szép dolgot láttam-hallottam róla, vezérletével talán kilábalhat a csapat a hullámvölgyből – fogalmazott.

Dárdai Pál – aki viszont Dzsudzsákot jól ismeri, hiszen a nemzeti együttesnél még edzője is volt – megosztotta, hogy elég sokat jár Magyarországon, már csak a válogatott miatt szurkolni is, nyáron pedig végig Siófokon van a székhelye. – Nyilván a magyar futball történéseit is figyelemmel követem. Ha van egy jobbnak ígérkező mérkőzés, meg is nézem. Másfél hónapja még a Pécs–Kaposvár találkozót is megtekintettem. Általában azokat a csapatokat nézem, amelyekhez van személyes kötődésem, az Újpest–Fradi derbit ha tudom, mindig nézem, és Palkó miatt a Fehérvár meccseire is kíváncsi voltam. A debreceni futball nem az én témám, nem vagyok benne otthon.

Debrecenben válogatott-mérkőzésen voltam legutóbb. Gyönyörű a stadion, viszont klub szinten fontos lenne, hogy több ember menjen ki a mérkőzésekre. El kell érni, hogy többen éhezzenek a magyar mérkőzésre, többen akarják látni a csapatot. Ha a DVSC-nél most van is egy kis gödör, kijönnek majd

– szögezte le.