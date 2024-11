A labdarúgó NB II. aktuális fordulójában az exlokistákat is foglalkoztató Kazincbarcika a Soroksár vendége volt vasárnap. A borsodiak kezdőjében ezúttal is helyet kapott Bódi Ádám és Varga József. A barcikaiak szempontjából két okból is pikáns lehetett a rangadó: egyrészt a hazaiak az FTC második csapatának számítanak, másrészt így a korábbi debreceni futballistáknak külön fontos lehet a találkozó.

Bódi Ádám kirobbanó formában

Bódi Ádám a hajrában talált be

A Kazincbarcika csapatában ezúttal is mindkét exlokista helyet kapott. A végletekig kiélezett találkozón Bódi Ádám döntött: a klasszis a 80. perben győztes gólt szerzett, tovább táplálva ezzel a borsodiak feljutási álmait.