A Kazincbarcika káprázatos szezont produkál eddig az NB II.-ben, hiszen a Varga Józsefet és Bódi Ádámot is foglalkoztató borsodiak listavezetők a másodosztályban. Így várhatták a mezőkövesdi túrát is Erős Gábor tanítványai, akikkel szemben nem ihattak előre a medve bőrére: Csertői Aurél gárdája többek között a DVSC-t is legyőzte már idén. Bódi Ádám egyébként a héten részesült elismerésben, így biztosan kellő motivációval várta a meccset.

Bódi Ádám eddig a bajnokság egyik legjobb játékosa

Forrás: Kazincbarcika-archív

Bódi Ádám: Ezúttal más debreceni volt a hős

Az exdebreceni szélső ezúttal is kezdő volt a rangadón, akárcsak Varga József és Kártik Bálint. Az elmúlt fordulóktól eltérően Mezőkövesden nem Maki volt a hős, hiszen a korábbi Loki játékosokból Kártik talált a kapuba, Bódi pedig kihagyott egy büntetőt, így a Mezőkövesd-Kazincbarcika meccs 2–2-re végződött. A borsodiak továbbra is remekül állnak a bajnokságban, ki tudja, lehet a feljutás is összejön a meglepetéscsapatnak.