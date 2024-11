A felnőtt kardozók számára megkezdődött a világkupasorozat. Oranban a DEAC vívója az elődöntőig menetelt. Négyéves, újabb hosszú út kezdődött vívásban ezen a hétvégén. Kardban a 2028-ig tartó olimpiai ciklus első egyéni és csapat világkupaversenyét az algériai Oranban rendezték. Bronzéremmel zárt Battai Sugár a szezon első vk-versenyén – számolt be róla a deac.hu. Mint írják, Battai Sugárnak kiemeletként nem kellett a selejtezőben vívnia, rögtön a 64-es főtáblára került. Első ellenfele Alina Kljucsnikova volt – aki semleges színekben indult, hiszen az orosz sportolók nem képviselhetik hazájukat világversenyeken –, és a DEAC üdvöskéje magabiztos vívással győzött 15:8-ra.

Bronzéremmel zárt Battai Sugár a szezon első vk-versenyén

Fotó: Augusto Bizzi / Forrás: deac.hu

Idén is dobogóra állhatott a világkupán Battai Sugár

Úgy alakult, hogy a legjobb 32 között válogatottbeli csapattársa, Katona Renáta ellen kellett pástra lépnie. Dávid László tanítványa ezúttal is lehengerlően vívott, és 15:7-es győzelmet aratott. A nyolcaddöntőben Karina Kaspiarovich következett, aki a 64 között meglepetésre legyőzte az első helyen kiemelt görög Theodora Gkountourát. Sugival azonban nem bírt az azeri, és ismét nyolctusos sikernek örülhettek a debreceniek.

Battai Sugár és Karina Kaspiarovich

Fotó: Augusto Bizzi / Forrás: deac.hu

A negyeddöntőben Ilieva Yoanna ellen folytatódott Battai Sugár menetelése. Bár a bolgár nem adta könnyen magát, többször is vezetett, ám a DEAC kiválósága tartotta vele a lépést, és rendre kiegyenlített, a hajrában pedig fordított is. A két balkezes kardozó asszója szoros csatát hozott, 14:14-nél végül a debreceni klasszis húzta be a győzelmet.

Battai Sugár Ilieva ellen

Fotó: Augusto Bizzi / Forrás: deac.hu

Ezzel már biztossá vált az érem, a kérdés csak az volt, milyen színű lesz. A döntőbe a koreai Hayoung Jeonon át vezetett az út. Kezdetben fej-fej mellett haladt a két vívó, majd az ázsiai háromtusos előnyre tett szert, és magabiztosan ment előre. 14:9-nél azonban Sugi zsinórban öt találatot bevitt, még élt a remény, ám az utolsó tus a koreaié volt, így ő jutott a fináléba, Battai Sugár – aki számára ez zsinórban a harmadik évad, amikor világkupán dobogóra állhat – pedig bronzérmes.

Vasárnap csapatban folytatódnak a küzdelmek. A női kvartett a 2022-es, kairói vb-győztes összeállításban indul, vagyis Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza és Szűcs Luca veszi fel a versenyt az ellenfelekkel.