Csodálatosan kezdte a szezont a DEAC vívója, Battai Sugár, aki az algériai Oránban rendezett világkupán a harmadik helyen zárt egyéniben, míg csapatban aranyérmes lett – hívta fel rá a figyelmet honlapján a DEAC. Az egyesület kiválóságával egy interjút is készített a portál.

Nagyon örülünk a hétvégi eredményeknek

– kezdte Dávid László, Battai Sugár edzője. – Zsinórban ez a harmadik idény, amikor Sugi felnőtt egyéni világkupán a dobogóra állhatott. Ilyen teljesítményre rajta kívül mostanában nem volt képes más hazai női kardvívó. Különösen annak fényében örülök a mutatott teljesítménynek, amilyen hatással volt rá az olimpiai kiküldetéssel kapcsolatos mizéria. Lelkileg nagyon mélyre került, rengeteg meló volt abból a szakadékból visszakapaszkodni – mutatott rá.

– A tanítványaimmal és a DEAC-nál dolgozó edzőkollégákkal mindig igyekszünk sportolóink teljesítményét objektíven elemezni. Sugival is próbáltuk megértetni, hogy a kialakult helyzet sokak közös felelőssége, és nem csak az ő hibája. Olyan alkat, hogy elsőként mindig magában keresi a problémák forrását.

Az olimpiai ciklusban mindent megtett, keményen dolgozott, szórta az okosabbnál okosabb, fontosabbnál fontosabb találatokat, és mégis úgy érezte, hogy nem tud megfelelni a döntéshozóknak.

Az sem tett jót a lelkének, hogy nagyon sok emberben kellett csalódnia, sokan cserbenhagyták. Debreceniek között is többen voltak olyanok, akik amikor már a földön feküdt, képesek voltak még egyet belerúgni. Persze sok támogató is akadt, akiknek ezúton is köszönünk mindent – fogalmazott Dávid László.

Az aranyérmes női kardcsapat Oránban

Mi történt azt követően, hogy hazatértek Párizsból?

Hosszabb szabadságra küldtem Sugit. Abban maradtunk, hogy szeptemberben leülünk és megbeszéljük a folytatást. Bevallom, hogy ennyi csalódást követően tartottam tőle, hogy nem akarja majd a jövőben ilyen magas szinten folytatni a karrierjét.

Szerencsére nem volt alapja a félelmeinek, újult erővel folytatta a munkát.

Sugár vívónak született, a páston érzi jól magát. Szeptemberben úgy kezdtük el az edzéseket, hogy előtérbe helyeztük a hazai felkészülést. Sokkal többet dolgozunk Debrecenben a vívóteremben. Nekünk a város és az egyetem az otthonunk. Itthon érezzük a legjobban magunkat, minden percét élvezzük a közös munkának. A felkészülés alatt is végig csak magunkra és a vívás iránti szeretetünkre koncentráltunk. Tudjuk, hogy most vagyunk jó helyen, ott, ahol lennünk kell, és az igazán fontos emberek most is mellettünk állnak.