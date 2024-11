Életem első maratonját teljesítette az előző hétvégén Arany Attila, a DSI Debrecen kiváló hosszútávfutója. Az atléta edzőjével, az édesapja Arany Csabával idén céltudatosan a maratoni távra készült az edzéseken azért, hogy végre kipróbálhassa magát a hosszútávfutás klasszikus számában. Ez a pillanat el is érkezett a novemberi Podgorica Maratonon, ám mivel még nem volt semmiféle tapasztalatuk erről a távról, egy kifejezetten óvatos, biztonsági futást terveztek a megmérettetésre. Ezt figyelembe véve különösen megsüvegelendő, hogy a debreceni atléta ötödikként szakította át a képzeletbeli célszalagot a kenyai, orosz és ukrán futókat felvonultató erős mezőnyben! – Célunk egy kellemes futás volt, ami ha jól sikerül, motivációt ad majd a jövőre nézve – ez úgy gondolom sikerült is! Ideális körülmények között rajtoltunk el, a verseny előtti ”szertartás” is jól sikerült – elevenítette fel a közösségi oldalán Arany Attila. – Végig sikerült az előre eltervezett taktikát követve haladnom kilométerről kilométerre. A frissítések is nagyon jól összejöttek, edzőm hathatós segítsége nélkül nem ment volna! – emelte ki.

Arany Attila sokat tanult a podgoricai verseny tapasztalataiból

Forrás: Arany Attila-archív

Arany Attila: vissza kellett fognia magát

Sokan biztos azt gondolják, hogy egy ilyen hosszútávú verseny unalmas és monoton, de pont a megtett nagy távolság miatt sem az, hiszen változatos helyszíneken, terepviszonyokkal találja magát szembe az ember, a váratlan eseményekről nem is beszélve.

Arany Attila is belekóstolt a jóba, hiszen a táv második felére kicsit visszább kellett fognia magát, mert a pulzusa indokolatlanul elkezdett megemelkedni, emiatt a tervezettnél egy kicsit lassabb tempóban haladt a cél felé.

– Sikerült pár versenytársamat még utolérnem, majd le is hagynom, ez plusz motivációt tudott adni a folytatáshoz! – emelte ki. – Menet közben megtudtam, hogy az ötödik helyen futok, aminek nagyon örültem, mert ez pontszerző pozíciót jelentett. Azonban azt is láttam, hogy elérhető távolságban se előttem, se mögöttem nem futott senki a táv vége felé, így mivel nem csúcsdöntés volt a célom, szépen tartva az egyenletes tempómat haladtam a cél felé. Abszolút pozitív élményekkel értem be a célba 2 óra 30 perces idővel.

Nagyon sokat tanultam mind a versenyt, mind a felkészülést illetően, vannak dolgok, amiket máshogy is csinálnék a jövőben.

Összességében sikeresnek éltem meg a versenyt és az odavezető utat. Kis pihenőt követően, már sokkal több tapasztalattal vágunk neki a következő felkészülési időszaknak – ígérte Arany Attila, aki a tavaszi országos bajnokságon megcélozza a 2 óra 20 percen belüli időt.