Bármi történik a hátralévő bajnokikon, elmondhatjuk, hogy sajnos rossz őszi szezont produkál a Debreceni VSC együttese, hiszen a piros-fehérek jelenleg kieső helyen állnak NB I.-ben, és már a Magyar Kupa küzdelmeitől is búcsúztak. Nem csoda, hogy a hírek szerint a vezetőség szeretné acélosabbá tenni az együttest a téli átigazolási szezonban, hiszen az eredmények alapján minden csapatrészbe elkél az erősítés. Az első fecske Amos Youga lehet: a 26-szoros közép-afrikai válogatott középpályás a bolgár első osztályú CSZKA Szófia együtteséből érkezhet a Lokiba. A francia útlevéllel is rendelkező 31 éves védekező középpályás a legutóbbi 4 szezont a szófiai klub színeiben töltötte, ahol 147 meccset játszott, melyeken 6 gólt szerzett és 18 gólpasszt adott. Bár a 186 cm magas, jobblábas fedezet a Szófia kapitánya is volt, már a nyári időszakban felmerült, hogy távozik a klubtól – végül maradt, de valószínűleg azóta megbánta, mert az ősszel nem szerepelt Aleksandar Tomash menedzser terveiben. Emiatt Youga az elmúlt időszakban mindössze 6 meccsen lépett pályára a CSZKA második csapatában a bolgár másodosztályban. A labdarúgó november 29-én, pénteken szerződést is bontott a klubbal, tehát a téli átigazolási szezonban szabadon aláírhat bárhová.

Amos Youga a CSZKA Szófia színeiben

Forrás: Facebook/CSZKA Szófia

Amos Youga: kalandos pályafutás

Amos Youga 1992. december 8-án született Franciaországban. A középpályás a Saint-Priest akadémiáján nevelkedett, ahol az első csapatban egyetlen mérkőzést játszott a 2010–11-es szezonban az ötödosztályban. 2011 nyarán a francia labdarúgás egyik élcsapatához, az Olympique Lyonhoz igazolt, ahol két szezon alatt 32 mérkőzésen lépett pályára a tartalékok között, az első csapatba nem sikerült bekerülnie. 2013 júniusában a harmadosztályú Vannes együtteséhez igazolt. Első szezonjában alapemberré vált, és 2014. február 25-én megszerezte karrierje első hivatalos gólját egy 3–2-es győzelem során a Strasbourg ellen. 2014 júniusában a másodosztályban szereplő Gazélec Ajaccióhoz igazolt. Első szezonjában nagy szerepet játszott abban, hogy a gárda feljutott a Ligue 1-be. 2017 nyarán a Ligue 2-ben szereplő Le Havre csapatánál folytatta, majd 2020. június 15-én alláírt a CSZKA Szófiához.

Bár Franciaországban született, Amos Youga a Közép-afrikai Köztársaság válogatottjában szerepel. 2013. június 15-én, 20 évesen debütált a nemzeti csapatban egy Botswana elleni FIFA-világbajnoki selejtező mérkőzésen.

A labdarúgó értékét jelenleg 500 ezer euróra taksálja a Transfermarkt.