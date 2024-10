Gól: Dálnoki Zs, ill. Kádas K. Jók: senki, ill. senki

Dálnoki Zsolt: Egy langyos iramú, sok hibát hozó mérkőzése fájó azt mondani, de igazságos a döntetlen.

Antal József: Igazi rangadó volt, igazságos döntetlen született!

Tiszacsege – Nyírmártonfalva SE 5-1 (1-1)

60 néző. Vezette: Sovány L. (Gajdics Z., Biró Á.)

Tiszacsege: Csőke F. - Csernik J., Balázs Z. (Kiss M.), Simon Z. (Nagy Á.), Jecs J., Kovács A. (Török Á.), Csurgó Á., Kiss M. (Nagy L.), Simon N., Répási Gy., Gréz K. Vezetőedző: Simon Zoltán

Nyírmártonfalva: Hlinka S. – Szemán B., Sándor H., Tóth T., Konyári S. (Kövér M.), Mandics I., Szemán N., Szemán T. (Terdik Cs.), Szemán Be., Terdik R., Kiss I. Játékosedző: Havrilla István

Gól: Kovács A.(4), Jecs J., ill Tóth T. Jók: mindenki, ill. senki

Simon Zoltán: Az első félidőben akadozott ismét a játékunk, de a második félidőre feljavultunk, ami eredményben is megmutatkozott! Gratulálok a csapatnak, és sok boldog névnapot kívánunk, Nándi!

Havrilla István később nyilatkozik.

A tabella 1. Józsa SE 8 7 1 0 23-6 22 2. Tiszacsege 8 7 0 1 35-14 21 3. Hajdúdorog SE 8 4 2 2 19-11 14 4. Polgár VSE 8 4 1 3 24-14 12 5. Hajdúhadházi FK 8 3 2 3 21-22 11 6. Nyírábrány 8 2 1 5 7-17 7 7. Ebesi SBKE 8 2 1 5 6-21 7 8. Nyírmártonfalva SE 7 2 0 5 10-24 6 9. Görbeházi KSE 7 0 0 7 6-22 0

Labdarúgó vármegyei II. osztály, Déli csoport, 9. forduló

Nagyrábé Petőfi SK – Báránd KSE 0-3 (0-1)

80 néző. Vezette: Papp N. (Tóth M., Lakatos Z.)

Nagyrábé: Bende I. – Pásztor T., Balogh CS., Mohácsi A., Balogh R., Nyerges B., Bereczki G., Nagy J., Szabó A., Juhász F., Diószegi G. Vezetőedző: Nyerges Imre

Báránd: Tóth S. – Varga M. (Szabó B.), Horváth Á. (Tarpai Gy.), Orsó A. (Pánti Z.), Bodnár I. (Molnár B.), Killy Z., Orsó D., Rozsik K., Futó D. (Németh L.), Gál M. (Pál I.) Bak B. Játékosedző: Fülöp András

Gól: Killy Z.(2), Bak B. Jók: senki, ill. Killy Z., Rozsik K.

Nyerges Imre később nyilatkozik.

Fülöp András: A múlt heti teljesítményünkhöz képest most takarék lángon égtünk. Ettől függetlenül győzni jöttünk és ezt teljesítettük is. Örülök, hogy minden játékosom pályára lépett. A rábéi fiatalok néha okoztak fejtörést nekünk, hiába volt a sok hiányzójuk, becsülettel küzdöttek. Gratulálok nekik és a csapatomnak is.