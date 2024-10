Sárrétudvari: Kiss B. – Szabó T. (Jenei B.), Balás V., Kántor T., Vass Á., Hári B. (Németh Z.), Nagy L., Kiss D., Bacsó A., Nagy M., Szőke M. Vezetőedző: Szabó Lajos

Gól: Kolompár K. (3.), Kolompár Krisztofer (2), Sándor B., ill. Kántor T., Balás V. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 0-2

Oláh Sándor: Egy gyenge első félidő után a második félidőben feljavultunk, és jól kihasználtuk az emberelőnyünket.

Szabó Lajos: A mai napon nagy reményekkel érkeztünk Vámospércsre. Jól is indult a mérkőzés, megszereztük a vezetést. Egy eladott labda után sajnos a belső védőnk kézzel blokkolt egy kapuba tartó labdát, ami után a kiállítás sorsára jutott. Kapusunk a büntetőt hárította, de sajnos az első félidő hosszabbításába egyenlített ellenfelünk, így rossz szájízzel vonultunk szünetre. A második félidőben is szerettük volna ezt a mérkőzést a magunk javára fordítani, az emberhátrány ellenére is, de sajnos a második, harmadik kapott gólunk, ami után teljesen összeomlottunk. Meggyőződésem szerint ilyen éles helyzetekben kellene a rutinos játékosoknak vállára venni a csapatot, ami elmaradt. Van még hátra három nehéz mérkőzésünk, amire rendezzük sorainkat. Ma rá kellett jönnünk arra, hogy tipikus belső védő nélkül nem lehet ezt a játékot eredményesen játszani. Gratulálunk Vámospércsnek, még ilyen arányban is megérdemelten győztek. Minden elismerésem az ifi csapatnak a begyűjtött három ponthoz, innen már csak fölfelé lesz, Hajrá Udvari!

Kabai Meteorit SE – Hajdúböszörményi TE 0-1 (0-0)

90 néző. Vezette: Varga F. (Rácz T., Pécsi G.)

Kaba: Molnár T. – Molnár Cs., Plókai G. (Varga B.), Kovács M., Furkó L., Oláh S. (Fehér A.), Nagy J., Balogh T. (Szmáhin D.), Domonkos D., Szőke Cs., Tóth P. Vezetőedző: id. Tóth Péter

Hajdúböszörmény: Szekeres Á. - Papp P. (Szabó Z.), Zubora T., Csecsődi I., Somogyi O., Sustyák B., Forgó P., Hódos B. (Szikszai A.), Szekeres Á., Buglyó I., Kovács R. Vezetőedző: Balogh József