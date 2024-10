Létavértes SC’97 – BUSE 3-0 (2-0)

100 néző. Vezette: Szűcs L. (Czibere B., Kaprinyák A.)

Létavértes: Ésik L. – Virág B., Borbély M., Vida F. (Tóth Cs.), Zurbó B., Rostás G. (Szabó M.), Odunoga I. (Odunoga C.), Juhász N., Samad A. (Ujvárosi M.), Mázló D., Ali A. Vezetőedző: Árva Barna

BUSE: Mező L. – Jánosi B., Korcsmáros B., Békési D. (Nagy I.), Csordás J., Alimán J. (Trencsényi J.), Duró D., Kovács D., Ertsey Zs., Spitzmüller L. Vezetőedző: Szitkó Róbert

Gól: Virág B., Odunoga I., Zurbó B. Jók: mindenki, ill. senki

Árva Barna: Érik a kemény edzések eredménye, gratulálok a csapatnak, a stábnak és a korrekt játékvezetőknek!

Szitkó Róbert később nyilatkozik.

Bestrong SC – Kabai Meteorit SE 0-1 (0-0)

100 néző. Vezette: Kriston T. (Kovács R., Szűcs D.)

Bestrong: Fülöp G. – Barcza Á. (Áros Cs.), Orbán A. (Bucz B.), Hegedűs Gy. (Kofi A.), Haraszin Zs., Katona T., Berki B. (Balogh B.), Nagy N. (Barabás Z.), Katona Z., Lipcsei P., Ferenczi T. (Sallai T.). Vezetőedző: Kovács Miklós

Kaba: Molnár T. – Molnár Cs., Plókai G., Kovács M., Oláh S., Somogyi I., Nagy J., Fehér A., Domonkos D. (Szmáhin D.), Kigyós K., Tóth P. Vezetőedző: Tóth Péter

Gól: Kovács M. Jók: senki, ill. Kovács M. Ifi: 8-2

Kovács Miklós: Gratulálok a Kabának a győzelemhez! Bármi mást mondanék, eltiltanának.

Tóth Péter: Gratulálok a csapatnak! Taktikusan játszottunk a jó erőkből álló hazai csapat ellen. Sok sikert kívánok a Bestrong csapatának!

Sárréti DSK – DEAC II 3-2 (1-1)

150 néző. Vezette: Nazsa T. (Vékony T., dr. Kozma M.)

Sárrétudvari: Kiss B. – Kiss Cs., Jenei B., Balás V., Kántor T., Vass Á., Balás G., Nagy L., Bacsó A., Nagy M., Szőke M. Vezetőedző: Szabó Lajos

DEAC II: Sávolt Á. – Bencze Z., Virág G. (Zsoldos B.), Légrádi M., Ténai D., Bárány B., Dari B. (Dobos Á.), Mikó V. (Kiss M.), Potornai Á. (Kemecsei B.), Oliver T. (Almási Z.), Pinczés K. (Grecskó M.). Vezetőedző: Katona László

Gól: Vass Á.(2), Balás G. Jók: mindenki ill. mindenki. Ifi: 3-4

Szabó Lajos: A mai napon egy nagyon jó erőből álló DEAC látogatott hozzánk. Nagy örömmel tölt el, hogy itthon tudtuk tartani egy ilyen jó csapat ellen a három pontot. Többször hátrányból fordítottuk meg a mérkőzést, ami a csapatnak a valódi arca, véleményem szerint. A mai győzelem a szív diadala volt, mivel ma is hatalmas létszámhiánnyal álltunk ki. Szereztek nekem születésnapom alkalmából egy hatalmas örömöt. Négy nagyon komoly mérkőzés vár ránk még az ősz folyamán de igyekszünk tudásunk legjavát nyújtani! Ifi-csapatunk háromgólos vezetés után is vereséget szenvedett, sajnálom őket de ebből is erőt kell meríteni. Hajrá Udvari!