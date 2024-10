Daróczi Péter: Az első félidőt átaludtuk, a Monostorpályi meg is szerezte a vezetést. A második félidőben változtattunk, ami valamelyest meg is látszódott. Nem érdemtelenül egyenlítettünk, majd szerencsére jobban is álltunk. A végén az ellenfél kiénekelte a sajtot a szánkból. Mindkét csapat kitette szívét-lelkét a pályára, összességében igazságos döntetlen született.

Bereczky Bence: Erről kéne szólnia a labdarúgásnak, mint most. Ugyan ment a zrika a felek között a lelátón is, de kimondottan jó volt a hangulat. A vendégszektorban még az NB II.-ben sincs ilyen szurkolás. Más ilyen légkörben játszani, látszott ez a srácok hozzáállásán is. Jól kezdünk, de bosszantó, hogy az első félidőben két alapemberünk sérült le, akiket le is kellett cserélni. Ezt nehezen tudtuk lereagálni, mégis stabilak voltunk. Az ellenfélnek volt egy nagy helyzete már az első góljuk előtt is, és amint egalizáltak, elszaladtak még egyszer. A végén mindent egy lapra feltéve kellett támadnunk, szerencsére összejött az egyenlítés. A meccs képe alapján igazságos a döntetlen, a Nánás is sokat tett bele a meccsbe hátrányban. Nem vagyok elégedett az egy ponttal, de megyünk tovább.