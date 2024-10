Vasárnap Hódmezővásárhelyen, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban 13. alkalommal rendezték meg a Hungarian Bodybuilding and Physique Sports Federation (HBPF) versenyét, a Kriko Kupát, amely hazánk legrégebbi és egyben legrangosabb eseménye a maga kategóriájában. A 20 éves Varga Laura – aki fiatal kora ellenére már felnőtt Európa-bajnoki címmel is rendelkezik – ezúttal is megmérettette magát – derült ki az erről szóló közleményből.

Varga Laura pályafutása harmadik szezonját kezdte

Forrás: Varga Laura-archív

A fiatal debreceni lány pályafutása harmadik szezonját kezdte, és rögtön az idény első versenyén mindenkit maga mögé utasított, ráadásul két számban is: a Women’s Model Physique Junior és a felnőtt Women’s Model Physique Open kategóriában szerezte meg az első helyet.

– Egy éve készülök a nagy megmérettetésre, a versenydiétám tavasz végén kezdődött – kezdte Varga Laura. – Az edzőm, Kiss Drako Tamás által egy nagyon magas szintű felkészítésben volt részem, így életem eddigi legjobb formájával vághattam neki a szezonnak. A junior és az open (-165cm) kategóriában is sikerült az első helyen végeznem, amelynek kihirdetésekor ismét potyogtak az örömkönnyeim. Erős mezőnyben, gyönyörű lányokkal küzdhettem meg, elismerés illeti őket is. Csodálatos család áll mögöttem, illetve a legszuperebb versenyzői csapat, a Muscle&Mind Team, így a siker közös, nélkülük nem ment volna – fogalmazott a fiatal lány, aki hozzátette, hogy nagyon sok munka vár még rá, de küzd az álmaiért, mert ez az út, ez a sport jelenti a legnagyobb boldogságot számára.

Laura mindenkit maga mögé utasított, ráadásul két számban is

Forrás: Nyitrai Daniella

Varga Laura nyáron leérettségizett, majd felvételt nyert a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának germanisztika szakára. A tanulás mellett elszántan készül a versenyekre, hiszen nem kis megmérettetések várnak rá, a következő időszakban minden hétvégén színpadra áll majd.

Október 5-én a budapesti WABBA Hercules Olympiára utazik, majd két héttel később fő versenyén, a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban rendezendő FitParadén lesz jelenése, ami egy kvalifikációs megmérettetés. A győztes profi kártyát (PRO CARD) kap, ez minden versenyző legnagyobb célja.

Ha valaki megszerzi, onnantól profi sportolóvá válik, és van lehetősége kijutni a világ legrangosabb testépítő versenyére, a Mr. Olympiára.

A szezon utolsó állomása pedig az október 26-i Superbody, amely a legnagyobb hazai verseny a testépítés világában, és amelynek a Magyar Vasúttörténeti Park ad otthont.