Örömteli híekről számolt be a Debreceni VSC hivatalos oldala: négy korosztályos válogatott meghívó is landolt a Loki elektronikus postaládájában: Vajda Botond és Szűcs Tamás az U21-es; míg Hornyák Csaba, illetve Engedi Márk (tartalékként) az U19-es nemzeti csapat edzésein vesz majd részt. Az U21-es korosztályos magyar válogatott októberben két Európa-bajnoki selejtező mérkőzést is játszik, mégpedig Málta és Belgium ellen, míg az U19-esek Skóciával gyakorolnak, méghozzá Debrecenben, de nem a DVSC otthonául szolgáló Nagyerdei Stadionban, hanem a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen!

Az U19-es válogatott Debrecenben: Hornyák Csaba és Engedi Márk is pályára léphet akár-.

Forrás: DVSC