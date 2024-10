Szeptember 26-án 10:00 órakor Uster városából rajtolt el a Svájcban megrendezett országúti kerékpáros világbajnokság U19 női mezőnyversenye. A 120 versenyző, 44 nemzetet felvonultató pelotonban ott tekert a magyar válogatott és a DSI Debrecen sportolója Tóth Réka is! A 73,6 km táv 972 méter szintemelkedés kettő körpályából állt, melynek célvárosa Zürichben került kijelölésre. Igen mostoha időjárás fogadta, illetve volt az egész versenyen: 11 fok és folyamatos esőzés. A sok kanyarral, emelkedőkkel, lejtmenetekkel teletűzdelt pálya nagy kihívást tartogatott mindenki számára. Nagy tempóval kezdtek a lányok. Az előzetes itinereket meghaladó 41 feletti átlagot hajtottak. Már ekkor is látszott, a még jobban eleredő esőnek is köszönhetően, a hideg jelentős tényező lesz, főleg a lejtmenetekben.

Tóth Réka a képen

Forrás: DSI Debrecen

De innen olvassuk Tóth Réka sorait:



A vb elejét nagyon élveztem. Amíg lent voltunk a sík körön, könnyen tudtam helyezkedni, egészen az elejében. Viszonylag nyugodt volt a mezőny, csak kevés bukás volt. Majdnem végig esett az eső, és rajtkor csak 12, majd 11 fok volt. Kicsit átfagytam, meg elszoktam a hidegtől, ezért amikor elindultunk felfele, nagyon nem haladtam, és leszakadtam a főmezőnyről. Ráértünk a második körre és onnantól a mezőnyt üldöztük. Néha csak fél percre voltunk tőlük, de már nagyon rosszul mozogtam. A lejtőkön figyelni kellett, de nem volt túl veszélyes, viszont ilyenkor teljesen átfagytam, alig éreztem az ujjaim. Egy ilyen lejtmenetben történt meg a tragédia, a pont előttem haladó Muriel Furrer (CH) egy kanyarban letért a pályáról… Sajnálom a svájci lányt, a halálhíre nagyon megrázott. A végére mindent kiadtam magamból. Verseny után kicsit csalódott voltam, mert az Eb. 12. hely után, szerettem volna itt is jobb helyezést elérni, de ebben most ennyi volt. Mindent egybe-véve, nagyon jó lehetőség volt felmérni, hogy hol állok a világelithez képest (az 1-3. helyezett jövőre a WTT fog tekerni) és egy világbajnokság nagyszerű esemény a nemzetközi tapasztalatszerzésre. Köszönöm az indulási lehetőséget, bizalmat a Magyar Kerékpáros Szövetségnek és Dér Zsolt szövetségi kapitánynak. Reményeim szerint legközelebb sikerül jobban teljesítenem.

Ez most a 64. helyet (+7:45) eredményezte. A szám önmagában nem kimagasló, de minden körülményt, számokat is ismerve elmondható: nagyszerű teljesítményt nyújtott Réka! – számolt be hírlevelében a DSI.