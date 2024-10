Takács Szofit, a kilencéves debreceni táncost már senkinek nem kell bemutatni, már most elképesztő eredményekkel és számos világbajnoki címmel büszkélkedhet. Nem túlzás, hogy Takács Szofi már a fél világot letáncolta, most pedig ismét világbajnoki aranyérmekkel tért haza, ezúttal Rómából. A debreceni csodakislány sikerére Papp László, Debrecen polgármestere is felhívta a figyelmet Facebook-oldalán. Mint írja, az ifjú táncos a két aranyérem mellett egy ezüst és egy bronzéremmel térhetett haza.

Szofi a rangos világversenyen két kategóriában is a dobogó legfelső fokára állhatott, az acro kategóriában a „Lost Paradise”, a kortárs kategóriában pedig a „Bird on a Wire“ című koreográfiájával érte el a legmagasabb pontszámokat – számolt be róla a Metropol. Mint írják, ezen kívül modern táncban ezüstérmet szerzett, míg a „Skinny Love” című produkciójával a harmadik helyen végzett.

Kedvenc városában is diadalt aratott Takács Szofi

Hatalmas boldogság ez számunkra. Szofika számára is nagyon sokat jelentett ez a verseny, mert most idén már nem mini, hanem kids kategóriában versenyezhetett, tehát a 9–12 évesek között. Annak ellenére, hogy most ő az egyik legfiatalabb, sikerült két kategóriában is a dobogó tetejére állnia

– számolt be elsőként az élményről a Metropolnak a kislány édesanyja, Barbara.

Szofi imádja Rómát

A büszke édesanya elmondta, hogy Szofi egész nyáron kitartóan készült a versenyszezonra. Új stílust is kipróbált, életében először mérettette meg magát kortárs kategóriában.

Bár elsőként versenyzett kortárs kategóriában, mégis sikerült bezsebelnie az aranyat. Szofi ugrásszerűen fejlődött tavalyhoz képest, amire a versenyen is rengetegen felfigyeltek, köztük a külföldi versenyzők, edzők és a zsűri is

– folytatta.

Mint írják, Szofi különösen örült annak, hogy Rómában versenyezhetett, hiszen ez az egyik kedvenc városa. A család már csütörtökön megérkezett az olasz fővárosba, hogy egy kis szórakozás is beleférjen az időbe. – Természetesen az olasz fagyizás, pizzázás, tésztázás sem maradhatott ki. Szofi imádja az olasz tésztákat, a kedvenc étele a bolognai spagetti – árulta el édesanyja.