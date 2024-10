Mint arról beszámoltunk, a DVSC Schaeffler kézilabdacsapata szerdán 29–28-ra kikapott a Győri ETO-tól idegenben. A debreceniek az előző években rendre megszorongatták a kisalföldieket, egy ilyen nagy presztízsű rangadón pedig bármi előfordulhat – most is nüanszok hiányoztak. Azonban a végeredmény a Loki háza táján most csak másodlagos, mivel a meccs képét beárnyékolta, hogy a 19. percben 9–9-es állásnál Szabó Nina egy felugrást követően nagyon rosszul fogott talajt. Szabó Nina sérülése igen súlyosnak látszik...

Szabó Nina sérülése súlyosnak látszik. Az irányító bár a saját lábán, de hatalmas fájdalmak közepette jött le a pályáról Győrben

Forrás: kisalföld.hu / Nagy Gábor

„Ezt nem hiszem el” – olvashattuk le Szilágyi Zoltán arcáról abban a pillanatban. Még a mérkőzés kommentátorai sem tudtak rá szavakat találni, sokan a fejükhöz kaptak, és nem tudták nézni a fájdalmas momentumokat. Szabó Ninánál eltörött a mécses, első ránézésre súlyos sérülést szenvedett, mindenki tudta: komoly a baj. Az irányító ugyan a saját lábán hagyta el a pályát, és vastapsot is kapott sokaktól, de mint az a DVSC tudósításában is olvasható, voltak olyanok is, akik érthetetlenül kifütyülték. A játékos csütörtökön kora délután megy MR-vizsgálatra, azután derülhet ki pontosan, hogy mennyire súlyos a sérülése.

Szabó Nina sérülése már a második komoly eset az NB I. idei szezonjában

Múlt héten a Mosonmagyaróvár játékosa, Schatzl Natalie a Budaörs elleni összecsapás végén egy hosszú indítást követően lőtt kapura, amely után rosszul ért földet. Hosszabb ápolás után a játékost hordágyon vitték le a pályáról és kórházba szállították. Azóta kiderült, hogy a balszélsőre hét-nyolc hónap kihagyás vár, mivel szalagszakadást szenvedett. A Móvár játékosait talán ez is megviselte, mivel szerdán meglepetésre kikaptak a Váctól.

A női kézilabda NB I. állása: Győri Audi ETO KC 5 5 0 0 177 119 58 10 FTC-Rail Cargo Hungaria 5 5 0 0 164 120 44 10 DVSC Schaeffler 5 3 0 2 165 137 28 6 MOL Esztergom 3 3 0 0 96 80 16 6 Szombathelyi KKA 4 3 0 1 123 116 7 6 Alba Fehérvár KC 4 2 0 2 106 100 6 4 Vác 4 2 0 2 107 108 -1 4 Moyra-Budaörs Handball 4 2 0 2 99 120 -21 4 MTK Budapest 4 1 0 3 115 120 -5 2 Motherson Mosonmagyaróvári KC 5 1 0 4 134 153 -19 2 Vasas SC 4 1 0 3 106 125 -19 2 TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 4 1 0 3 110 131 -21 2 Kisvárda Master Good SE 5 1 0 4 112 147 -35 2 DKKA 4 0 0 4 106 144 -38 0

A Győr-DVSC meccs utáni sajtótájékoztatón mindenki a legjobbakat kívánta Szabó Ninának

Az ETO vezetőedzője, Per Johansson szerint a két csapat párharcának története az elmúlt öt-hat meccsen ilyen volt. – A félidőt jól zártuk, a második játékrészt is jól kezdtük. De hirtelen visszaadtuk a kezdeményezést a Debrecennek, ami nem szerencsés. A vendégek védekezése feljavult, már nem tudtuk azt játszani, mint abban a húsz percben, amikor elléptünk. Örülünk a győzelemnek, és a legjobbakat kívánjuk Szabó Ninának – fogalmazott.