Adorján Zoltán, a magyar salakmotorsport legendája, a Speedwolf Debrecen tiszteletbeli tagja szerint is rengeteget fejlődtek az utóbbi időben a versenyzők, ezáltal a futamok még látványosabbak. – Próbáltam a flat tracket, hihetetlenül nehéz. Még akkor is, ha nem annyira gyors, mint a salakmotor. Mindig van előzés, csata, még az ötéves unokámnak is tetszik, rendkívül közönségbarát.

A tavalyihoz hasonlóan ezúttal is nagyon látványos versenyre számíthatunk, fokozza a tétet, hogy a vb-cím sorsa is most dől el. Annál jobb egy verseny, minél több a szurkoló, remélem, sokan kilátogatnak

– üzent Adorján Zoltán.

Szegedi Máté, a Speedwold szakmai tanácsadója végül elmondta, hogy a flat tracket minden motoros versenyző kipróbálja, aki komoly eredményt akar elérni a saját szakágában, mert kimondottan sokat lehet belőle tanulni.