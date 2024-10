A 18. CMAS uszonyosúszó világkupa versenysorozat utolsó állomása az olaszországi Lignano városában volt, ahol a Debreceni Búvárklub kiválóságai is megmérettették magukat múlt hétvégén. Nagyon fontosnak számított ez a verseny, hiszen a sportolók számára ez volt az utolsó lehetőség arra, hogy kvalifikálják magukat a 2025-ös világjátékokra. A párizsi olimpián is vízbe csobbanó Senánszky Petra is visszatért az uszonyosokhoz, nem is akárhogy!

Pernyész Dorottya és Senánszky Petra

Forrás: Debreceni Búvárklub

Senánszky Petra mellett több debreceni versenyző is nagyot alkotott!

Mint arról a Debreceni Búvárklub is beszámolt, remek időkkel, kettős debreceni győzelem született 50 uszonyos gyorson a felnőtt nők között: Senánszky Petra csapott célba elsőként, mögötte pedig Pernyész Dorottya érkezett. Előbbi versenyző a szám címvédőjeként és világcsúcstartójaként nyugodtan készülhet a jövő évi világjátékokra, míg utóbbi néhány századdal lemaradt a kvótát érő pozícióról.

A lányok 100 méteres uszonyos gyorsúszásban is odatették magukat, itt is Senánszky lett az első, Pernyész pedig a második. Ebben a versenyszámban a cívisvárosi duó a világjátékok kvalifikációs rangsorban is az élen végzett!

Lipők Larion is megdöntötte az eddigi egyéni csúcsait

Forrás: Debreceni Búvárklub

Lipők Larion is remekelt, egyéni csúccsal végzett az előkelő 5. helyen végzett 50 uszonyos gyorson, majd egy újabb egyéni rekorddal 100 uszonyos gyorsan a 6. lett a férfiak között.

Suba Sára is jól teljesített

Forrás: Debreceni Búvárklub

Sara Suba pedig egyéni csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteren a brutálisan erős női felszíni úszó mezőnyben. 200 méteren is egyéni csúcsot repesztett, és a 4. helyet csípte el! A világranglista rendkívül kiélezett, szoros versenyében végül ő is kvótát szerzett a világjátékokra. Debreceni részről még azért is lehetett örülni, mivel a nemzeti csapatként induló Suba Sára-Senánszky Petra-Szili Ágnes-Blaszák Lilla összeállítású 4x100 méteres felszíni váltó is kvalifikálta magát a legnagyobb 2025-ös sporteseményre.

A Debreceni Búvárklub a világkupán a férfiak között az összesített pontverseny 25. helyén végzett, míg a nők mezőnyében a 2. legtöbb pontot szerezte.

Az összes eredmény a CMAS honlapján tekinthető meg.