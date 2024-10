A vb-selejtező előtt álló női magyar futsalválogatott Szigetszentmiklóson edzőtáborozik csütörtöktől szombatig, írja a DEAC honlapja. Frank Tamás keretébe a DEAC-ból Gajzágó Flóra, Krascsenics Csilla, Nagy Anikó, Fülöp Diána és Hardon Rita került be. A létszám nagyobb is lehetne, ám André Antónia sajnos sérüléssel bajlódik, így rá nem számíthat a szövetségi kapitány. A szakmai stábban is képviseltetik magukat a debreceniek, Quirikó Vivien továbbra is pályaedzőként segíti Frank Tamás munkáját. Quirikó Vivientől megtudta a gárda honlapja, hogy a következő pár napban az edzések mellett egy Szlovákia elleni felkészülési mérkőzés szerepel a programban. A csapat október 14-én utazik Szarajevóba, ahol megrendezik a vb-selejtezőt. A futsalosokra először Norvégia vár, majd Fehéroroszország, végül pedig Bosznia-Hercegovina lesz az ellenfél. Csupán a csoportgyőztes jut az elitkörbe, így minden mérkőzés nagy jelentőséggel bír majd a végelszámolásnál.

Quirikó Vivien mellett öt DEAC- játékos készül a válogatottal

Forrás: DEAC-archív