Planéta Szimonetta idén nyáron a DVSC Schaefflertől a lengyel MKS Lublin csapatához igazolt. A Debrecenben három szezon alatt 106 tétmeccsen 314 góllal záró kézilabdázó harmadjára állt légiósnak – korábban a német Thüringerben és a francia Chambray Touraineban is megfordult –, új alakulatával pedig hibátlan mérleggel zárta a felkészülést. A Szimó becenévre hallgató jobbátlövő a bajnokságban is két győzelemmel mutatkozott be: előbb a Kalisz együttesét idegenben múlták felül 34–17-re, majd hazai pályán a Piotrcovia ellen 31–23-ra diadalmaskodtak. Planéta Szimonetta a Haonnal megosztotta, milyen a mindennapi élete Lengyelországban, milyenek az első benyomásai a Lublinnál, továbbá milyen céljai vannak az idei szezonra. Arról is szó esett, hogy szerinte játszhat-e még a válogatottban, mit gondol a Loki jelenlegi csapatáról, és még a kézilabda debreceni megszállottjainak is üzent.

Planéta Szimonetta jól érzi magát Lengyelországban

Forrás: Facebook/MKS Lublin-archív

Sok időt tölt a pályán, eddig mindennel elégedett

Planéta Szimonetta elmondta, nagyon tetszik neki az ország, a több mint 300 ezer fős lélekszámú Lublin városában komfortosan érzi magát, új csapatába pedig hamar beilleszkedett. – Nagyon jól érzem magam Lengyelországban. A váltással a napi rutinom nem változott, ahogyan Debrecenben, úgy most is általában napi két alkalommal edzünk. Amikor nem a csapattal vagyok, hétköznapjaimon a kutyámat sétáltatom, szeretek olvasni és a többiekkel elmenni kávézni. Hosszú volt a felkészülésünk, elég későn kezdődött el a bajnokság.

Jó formában érzem magam, és pozitív vagyok, az első két fordulóban nagyon jól játszottunk. Azonban van még hova fejlődnünk, a rangadókon majd még jobban kirajzolódnak az erőviszonyok.

Az eddigiek alapján saját magammal elégedett vagyok, védekezésben nagy szerep hárul rám, de a támadásokat is sokat segítem, félidőnként nagyjából negyedórát játszok – fogalmazott a 30 esztendős sportolónő.

Planéta Szimonetta meghatódott az első gólja után Lenegyelországban

Forrás: Facebook/MKS Lublin-archív

Mi a Lublin kézilabdacsapatának a célja?

Planéta Szimonetta elárulta, úgy vágtak neki a szezonnak, hogy a bajnokság megnyerése mellett

a lengyel kupát is el akarják hódítani.

el akarják hódítani. Ami a nemzetközi kupaporondot illeti, novemberben a Benfica (portugál)–Bera Bera (spanyol) párharc nyertesével játszanak majd az Európa-liga főtáblájáért. Kitűzött cél, hogy ezt teljesítsék, hiszen amennyiben összejön, a csoportkörből tovább szeretnének jutni.

– Lengyelországban is sokan szeretik a kézilabdát. A legtöbben két férfi csapat a Wisla Plock és a Kielce meccseit látogatják, de szerencsére a női együttesek is egyre népszerűbbek.

Eddig egy bajnokink volt hazai pályán, akkor nagyon jó volt a körítés is, a klubnál hatalmas showt csinálnak. Az első gólomnál a „Hungary, Hungary"-t skandálta a B-közép, ami elmondhatatlanul jólesett.

A tv-ben fordulónként általában egy meccset közvetítenek, de online minden találkozó követhető. Nagyon jó ultráink vannak, már csak emiatt is komfortosan érzem magam az új csapatomnál – számolt be.