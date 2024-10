Hétfőn este minden szem Bosznia-Hercegovina felé szegeződött, hiszen a Nemzetek Ligája sorozatában a magyar labdarúgó-válogatott Edin Dzekóék ellen lépett pályára. A tét nem volt kicsi, győzelem esetén szinte biztosan a bosnyákok előtt végezhettünk volna, azonban ha kikapott volna a válogatott, úgy könnyen lehet kiestünk volna a B divízióba. A világbajnoki selejtezősorozat kalapbeosztását is szem előtt kellett tartani, minél jobban szerepel a nemzeti együttes, annál magasabb „polcra” kerülhet, így még az sem kizárt, hogy az első kalapból várhatjuk a decemberi sorsolást. A hazaiak valósággal nekiestek a Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar csapatnak, de komolyabb ziccerig nem jutottak Sead Kolasinacék. Rengeteg párharc jellemezte a játék képét, a pálya nem éppen megfelelő talaja miatt nem éppen tiki-taka futballt láthatott a közönség, de akárcsak a hollandok ellen, most is a harciasságnak köszönhetjük az első találatot: egy labdaszerzés után kapott remek passzt Szoboszlai Dominik, aki hidegvérrel fejezte be az akciót (0–1). A fordulást követően Nagy Zsolt harcolt ki egy büntetőt, amelyet szintén a válogatott csapatkapitánya értékesített, így kialakítva a végeredményt (0–2). A pályán végig ott volt az egykori DVSC és DEAC-játékos, Nikitscher Tamás, aki egészen szenzációsan teljesített. A védekező középpályás az M4 Sportnak értékelt közvetlenül a lefújást követően.

Nikitscher Tamás „zsebre tette” a Manchester UTD sztárját, Joshua Zirkzeét

Fotó: Dömötör Csaba / Forrás: NS-archív

Nikitscher Tamás: Sosem felejti az első győzelmet

– Pontosan arra készültünk a bosnyákok ellen, mint amit kaptunk. Az összes válogatott fellépésemet a szívembe fogom zárni, ennél nagyobb dolog nincs egy játékos életében, ha az egész nemzetért lehet ott a pályán. Ez volt az első sikerem a válogatottban, így még különlegesebb, hogy játszhattam, eszméletlenül boldog vagyok

. A párharcokat mind a földön, mind pedig a levegőben sikerült megnyernünk, de a stáb ezt is kérte tőlünk. Kompaktak voltunk, úgy, mint a hollandok ellen, szerencsére jól muzsikált mindenki.

Véleményem szerint az a legfontosabb, hogy csapatként miként tudsz működni, egyénieskedve ez aligha menne. Ráléptünk egy olyan útra, amelyen a továbbiakban is járnunk kell. Le a kalappal a szurkolóink előtt, hogy idáig is elkísértek minket. Remélem, sokaknak tudtunk most örömet okozni – nyilatkozta az exdebreceni középpályás.