Ugyan a magyar-labdarúgó-válogatott mérkőzése miatt minden szem a Puskás Aréna és a nemzeti csapat felé irányul majd a honi sportszeretők körében, Hajdú-Bihar vármegyében más sporteseményt is rendeznek. Igaz nem 70 ezren lesznek jelen a Hajdúnánás-Monostorpályi meccsen – vélhetően így is több ezren, amely fantasztikus számnak számít a „hátsó füvesen” –, de hatalmas lesz a tét a rangadón. Az elmúlt két szezon bajnoki aranyérmese volt Bereczky Bence együttese, de nem egészen úgy alakulnak a dolgok a regnáló bajnoknál, ahogyan azt valószínűsíthetően tervezték. Velük ellentétben a a pályaválasztó nánásiak kilenc meccsből nyolcat megnyerve a tabella második helyén állnak. A vendégek szempontjából azért is van különösen nagy tétje a vármegyei rangadónak, mert egy vereséggel nagyon lemaradnának az éllovasoktól, viszont egy győzelemmel három pontra megközelíthetnék a hétvégi riválist.

Moostorpályi: Hatalmas meccs következik a hétvégén

Forrás: Napló-archív

Monostorpályi: Nagyon készülnek a rangadóra

Bereczky Bence csapatának biztosan nem lesz gondja a motivációval, hiszen akár a címvédésük is múlhat az ősz egyik legnagyobb rangadóján. A fiatal tréner portálunknak nyilatkozott várakozásairól, amelyben kiemelte, az aktuális forma fog dönteni a hétvégi meccsen, de biztosan nagy erőt adhat nekik a drukkerek biztatása, hiszen még Sárospatakról is jönnek ultrák az összecsapásra. – A bajnokságban eddig két veretlen csapat van, a Hajdúsámson és mi. Ennek ellenére nem vagyok elégedett a szereplésünkel, noha szerintem erősödtünk a nyáron, de sok pontot elvesztegettünk. Sok hiányzónk van, de nem akarok kibúvókat keresni, ugyanakkor nem csak rajtunk múló dolgokon is mentek el meccsek, ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Több fontos rangadót játszunk a Hajdúnánás, a HSE és a listavezető Hajdúsámson ellen. Kiemelt időszak lesz ez számunkra – kezdte. Bereczky Bence kiemelte, mindig jó meccset játszanak a nánásiakkal. – Tavaly kétszer legyőztük őket, de a kupadöntőben ők nyertek. Remélem, jó mérkőzést fogunk játszani, a drukkereink nagyon készülnek, a kupameccsen még korábban jóban lettek az ultráink a sárospatakiakkal, múlt héten a mieink voltak náluk drukkolni.

Olyan NB I.-es szurkolás várható, amelyet néhány élvonalbeli klub is megirigyelne. Ellenfelünk és a mi szimpatizánsaink között van némi rivalizálás is, de csak a meccsre fogunk koncentrálni. Ismerem Daróczi Péter munkáját, remek szakembernek tartom, biztosan jól fogja felkészíteni az együttesét

– nyilatkozta a tréner, aki reméli, győzelemmel fogják venni az akadályokat.