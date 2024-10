A DVSC borzasztóan kezdte Máté Csaba regnálását. A Békéscsaba elleni MK-sikert követően csak vereségek szerepelnek a statisztikában, valljuk be, ez nem hangzik túl jól. Egyes értesülések szerint hétfőn születhet arról döntés, hogy a tréner maradhat-e a posztján, ugyanis ekkor értékeli ki a helyzetet a debreceni klub vezetősége. Több szakember neve egyébként máris ott van a „virtuális” kalapban, de nézzük, kik jöhetnek képbe, amennyiben valóban lesz edzőváltás Debrecenben.

Máté Csaba után Feczkó Tamás ülhet a Loki padjára?

Forrás: NS-archív

Máté Csaba: Tényleg ennyi volt a közös munka?

Az esetleges új vezetőedző-jelöltek egyike Feczkó Tamás, aki jelen volt a Vasutas Pakselleni meccsén. Érdekesség, hogy Máté Csaba is járt a Debreceni VSC mérkőzésein, amikor még nem ő volt a Loki trénere. Feczkó Tamásnak egyébként nincs most vezetőedzői megbízatása, legutóbb Kisvárdán dolgozott ilyen pozícióban a szakember. A vezetőedző dolgozott már Hajdú-Bihar vármegyében, amikor a Balmazújváros trénere volt. Ezt követően járt az MTK, a DVTK és többek között a Kisvárda élén is. Apropó Kisvárda, a szakember az utóbbi hetekben kapott megbízatást a szabolcsi klubnál, ezért is lenne bonyolult az „ügy”. Feczkó Tamás korábban a várdaiaknál kevesebb mint egy esztendő után távozott, miután megromlott a kapcsolata a játékosaival, így nem valószínű, hogy szívesen leülne a feszültségektől nem mentes DVSC kispadjára.