A DVSC nehéz heteken van túl, hiszen az NB I.-ben sorozatban négyszer kapott ki a gárda. Legutóbb éppen a Paks ellen hazai környezetben 5–0-ra, amely után a debreceni ultrák a mezt is levetették a játékosokról. A következő ellenfél sem ígérkezik könnyebbnek, még attól eltekintve sem, hogy a Fejér vármegyeiek is rossz sorozatban vannak. A Loki számára azért is lesz kiemelt fontosságú a vidéki rangadó, mert az utolsó előtti pozíciót foglalják el a cívisvárosiak, a következő héten pedig a Ferencvároshoz utaznak Dominguesék. A másik motivációs tényező pedig a drukkereké, hiszen a top három találkozóban biztosan benne van a piros-kékek elleni találkozó, hiszen köztudott, kifejezetten rossz a két tábor viszonya. Máté Csaba nyilatkozott portálunknak.

Máté Csaba: Győzni kell Fehérváron!

Forrás: Napló-archív

Máté Csaba: Tudják, mennyire fontos feladat előtt állnak

A DVSC közleménye szerint két mérkőzés erejéig még biztosan Máté Csaba és stábja irányítja a Vasutast, így a vezetőség a Fehérvár elleni bajnokin és a mezőkövesdi MOL Magyar Kupa meccsen is bízik a szakemberben. Elsőként azonban a székesfehérváriak elleni meccsen kell bizonyítani. A piros-fehérek trénere kiemelte, tudják, mit jelent a drukkereknek a mérkőzés. – Együtt sírunk, együtt nevetünk, küzdeni fogunk a Fehérvár ellen. Az esetleges nehézségeken pedig túl kell lendülnünk.

Eddig is szerettünk volna nyerni, de most ez hatványozottan igaz. A hétvégi meccset át kellett beszélni, a szakmai stáb és a játékosok közösen ültek le beszélni, rendkívül kritikus hangnemben folyt a párbeszéd, amelynek a hozadékát már láttuk a tréningeken. Remélem, a rangadón is érződni fog.

A játékban is kell javulnunk, sokkal élesebbnek kell lennünk, küzdeni fogunk a végéig – kezdte a szakember.

Lehetnek változások a keretben

A drukkerek többsége változásokat szeretne a DVSC keretében, Máté Csaba erről úgy fogalmazott, biztosan lesznek változások a kezdőcsapatban. – Ebben a helyzetben senkinek sem volt meglepetés, hogy szankciókat alkalmazott a vezetés, profin fogadták a játékosok a döntést.

Eddig is minden döntés a miénk volt, ha valaki azt gondolja, elképesztően komoly retorziókat vezettünk be, téved. Meg kell várni ezt a két meccset, amely kiemelten fontos lesz számunkra.

Biztosan fogunk változtatni a kezdőcsapatban, ha minden a terv szerint halad. Olyan nem lesz a héten, hogy valakit elküldünk a második csapathoz. A legfőbb feladat, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik tudnak küzdeni a másikért – mondta a tréner.

A Fehérvár-DVSC mérkőzést szombaton 17 óra 15 perctől rendezik Székesfehérváron. Azok a drukkerek, akik nem tudják a helyszínen buzdítani kedvenceiket, az M4 Sporton élőben követhetik az eseményeket.

Az NB I. állása:

1. Ferencvárosi TC 8 7 – 1 15–5 21 2. Puskás Akadémia 9 7 – 2 16–8 21 3. Paksi FC 9 6 1 2 20–12 19 4. MTK Budapest 9 6 – 3 15–9 18 5. Újpest FC 10 5 2 3 15–7 17 6. Diósgyőri VTK 10 4 3 3 9–10 15 7. ETO FC Győr 9 3 2 4 10–12 11 8. Nyíregyháza Spartacus 10 3 1 6 13–19 10 9. Fehérvár FC 10 2 3 5 11–19 9 10. Zalaegerszegi TE 9 2 1 6 10–15 7 11. Debreceni VSC 9 2 1 6 11–18 7 12. Kecskeméti TE 10 1 2 7 6–17 5

Az biztos, hogy sok ideje nincs felkészülni a következő meccsre a DVSC-nek, hiszen szombaton hatalmas rangadó vár a debreceniekre: a Fehérvárhoz látogat a Vasutas.