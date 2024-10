Ahogy arról korábban beszámoltunk, múlt csütörtökön már megmérkőzött a magyar és a francia válogatott, akkor, Toulonban, 30–27-re győztek a mieink. A részben hazai rendezésű kézilabda Európa-bajnokságra való felkészülés jegyében ezúttal Párizs-Tremblay-ben találkoztak a felek múlt szombaton. A DVSC Schaeffler együtteséből három kézis volt ez alkalommal is a két keretben, a magyar válogatottban Füzi-Tóvizi Petra és Grosch Vivien, a franciában Océane Sercien-Ogulin. Grosch ezúttal nem lépett pályára, Füzi-Tóvizi egy gólig jutott. Valóságos gólzáporral kezdődött a meccs, hat perc után 6–4-re vezettek a házigazdák, a gyors támadásbefejezések után a középkezdésekből is rohantak a csapatok. A kezdőként pályára lépő Füzi-Tóvizi Petra szemfüles találatával a 13. percben vettük át először a vezetést, 9–8 ide. A perc krónikájához tartozik, hogy ebben a minutumban lépett először pályára Océane-Sercien Ugolin is. A heteseket és ziccereket is védő Szemerey vezérletével tudtuk növelni előnyünket, a 22. percben Kácsor lövése után már négy volt a különbség. A szünetig hármat faragtak ebből a hazaiak, így minimális, egygólos magyar vezetéssel vonultak a felek az öltözőbe.

Füzi-Tóvizi Petra és a magyar válogatott ezúttal is nagyot küzdött

Forrás: MKSZ / Kovács Anikó

A hajrára feljött a magyar válogatott, de ez most nem volt elég

A második játékrész elejére inkább a gólínség volt a jellemző, hét perc alatt négyszer zördült meg a háló (az elsőben ennyi idő alatt tizenegyszer). A 38. percben már úgy vette át a vezetést a mellrák elleni küzdelem jegyében rózsaszín mezben játszó hazai csapat, hogy azt már csak rövid időre engedte ki a kezéből. Hat perccel a vége előtt még döntetlen volt, a hajrát jobban bírták a gallok, így végül négy góllal megnyerték a második felkészülési találkozót. Egy biztos, sok biztató játékelemet láthattunk a magyar csapattól, illetve több olyat is, amelyen javítani kell az elkövetkező hetekben – tudósított a DVSC Schaeffler oldala.

A magyar válogatott kétszer lép még pályára egy felkészülési torna keretében Szlovákia és Ukrajna ellen. November végén pedig kezdődik a kontinensviadal, amelynek egyetlen magyarországi helyszíne a Főnix Aréna lesz.