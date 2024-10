Ismét gyászolunk: ezúttal Mester Jánost, a hetvenes évek kiváló középtávfutóját. A debreceniek (DASE, DMVSC) nagyszerű, sokszoros válogatott atlétája 1975-ben szabadtéri országos bajnokságot is nyert 3000 méteres akadályfutásban 8:45.2-es idővel, az egyéni csúcsa 8:34.8 volt 1979-ből – ezzel első lehetett volna versenyszámában az idei ob-n, sőt a tavalyin is. Mester Jánost 2009-ben a Magyar Atlétikai Szövetség alelnökévé is megválasztották, vagyis a versenyzéstől való visszavonulása után is kötődött szeretett sportágához. A honi atlétatársadalom fájdalommal búcsúzik a korábbi kiváló sportolótól és sportvezetőtől, aki életének 72. esztendejében hunyt el. Temetése október 25-én pénteken 13 órakor lesz a debreceni Szent Anna-székesegyházban, írja a Magyar Atlétikai Szövetség hivatalos weboldala.

Mester János, a magyar atlétika egyik nagy alakja volt

Forrás: magánarchívum