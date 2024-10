Augusztus 11-e emlékezetes dátum Magosi Norbert életében, ugyanis az ötszörös egyéni magyar bajnok ezen a napon szenvedett súlyos lábtörést. A SpeedWolf Debrecen salakszórója a zsarnovicai Barátság Kupán állt starthoz, ahol az első futamában hatalmas balszerencse érte: a befordulóban ütközött az olasz riválisával, a bal lába vélhetően beszorult a két blokk közé, s annak ellenére, hogy nem estek el, Magosi sípcsontja eltört.

Majdnem minden rendben

A magyar salaksport doyenje a szlovákiai vizsgálatokat követően hazautazott Szegedre, ahol 2 órás műtétet hajtottak végre rajta, a sípcsontját és a szárkapocscsontját is lemezelték, illetve csavarozták. Az azóta eltelt időszak nem volt egyszerű Magosi számára, a lába eleinte nem a várakozásoknak megfelelően gyógyult, s bár még most sem panaszmentes, több mint kéthónapos kényszerszünetet követően, október 23-án újra motorra ült.

– Jelenleg 10 csavar és egy lemez van a lábszáramban, de szerencsére a bokám már jól mozog. Még van egy apró, szinte állandó fájdalom a lábamban, illetve kicsit bicegek, de ez messze jobb állapot, mint ami két hónapja volt – adott helyzetjelentést az egészségügyi állapotáról Magosi Norbert a Hajdú Online-nak. – Baráti motorozást szerveztünk a mórahalmi Béróhögyi Sportközpont salakos oválpályájára október 23-ára, s úgy döntöttem, ha fel tudom húzni a csizmát a lábamra, és nincs nagy fájdalmam, akkor én is motorra ülök. Végül három alkalommal tudtam bemenni a pályára, s nagyon jól éreztem magam. Azt tervezem, ha az időjárás engedi, akkor idén még pár edzésen motorozom – mondta a salakmotoros.

Forrás: Boros Norbert

Lesz még egy idény?

Az elmúlt években mindig nagy kérdés volt, hogy Magosi Norbert vállalja-e a következő idényt, láthatja-e még a közönség versenyezni a korábbi háromszoros junior világbajnoki döntőst. A felvetés most is adott: jövőre, 50 évesen is startszalaghoz áll majd a közönségkedvenc? – Mi bajom lehet? – kérdezett vissza nevetve Magosi.

– Őszintén szólva, még nem gondolkoztam el rajta. Ha azt nézem, hány versenyen indulhattam el idén, akkor nem túl biztató a helyzet. Sajnos a környező országokban, ahol eddig helyem volt a mezőnyben, fokozatosan kikoptak a viadalok a versenynaptárból, alig van lehetőség a megmérettetésre. Jelenleg van két komplett motorom, amik nem kérnek enni, így nincs miért kapkodnom a döntéssel. Hosszú lesz a tél, majd meglátjuk, mi lesz jövő tavasszal – fogalmazott a salakszóró.