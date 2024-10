Gyerekkorában volt arra lehetősége, hogy rendszeresen sportoljon?

Mint említettem, gyerekként, amikor lehetett fociztunk. Általános iskolába a Petőfibe jártam, ahol a kézilabda volt a fő sportág, így én is csináltam, sőt szerettem is. De edzésekre nem járhattam, mivel dolgoznom kellett. A szüleim keményen fogtak bennünket, megtanultunk dolgozni, de csakis hálával tartozunk nekik!

Korábbi beszélgetésünk során elárulta, öt gyermeke van, illetve most várják a hatodik unokát. Az utódok sportolnak valamit?

Amikor kicsik voltak a gyerekek, családi körben rengeteget fociztunk, talán ez is szerepet játszott abban, hogy Attila igazolt játékos lett, míg Zoli kispályán rúgja a labdát még manapság is. A futball szeretete akkora nálunk, hogy még csapatunk is volt egykor. A Lulu FC különböző meghívásos tornákon, illetve a derecskei kispályás bajnokságban szerepelt, igen jó eredménnyel. Büszke vagyok rá, hogy olyan játékosaink voltak, mint például a korábbi válogatott focista, Váczi Zoli és a testvére, Laci, valamint Tóth Gyuri, aki a DVSC-ben, valamint a Kinizsiben is focizott. Eredményesek voltunk, még annak ellenére is, hogy ezek a korábbi élvonalbeli játékosok ingyen, barátságból jöttek játszani, a tornák, meccsek után az volt a fizetség, amit ettek-ittak. Nagyon családias volt az egész, jó visszagondolni rá. Sőt, a fiam, Zoli is alapított kispályás gárdát, a Dinamóban az a Spitzmüller István és Rezes László futballozott, akik később a DVSC-ben értek el nagy sikereket.

Kikapcsolódásként szokott sportközvetítéseket nézni a televízióban?

Nagyon szeretem nézni a sportokat, a focin és a kézilabdán kívül például még a síelés az egyik nagy kedvencem. Nagy szívfájdalmam, hogy az elmúlt években már alig látni salakmotorversenyeket a tévében, pedig nagyon érdekelne.