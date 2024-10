A DVSC jobbhátvédje, Kusnyir Erik volt a H szektor vendége. A Loki saját nevelésű játékosa, aki egyebek mellett a szurkolók egyik kedvence is már 118 meccsnél jár a debreceniek csapatában és jó úton halad a klublegenda státusz megszerzéséért. Ehhez persze még jó pár esztendőt le kell húznia piros-fehérben, de ezt aligha bánnák a drukkerek. A hajdúsági hátvéd 2016 óta él a cívisvárosban, karrierje elejét Kárpátalján kezdte, de amint jött a Vasutas megkeresése, egy percet sem gondolkozott. Kusnyir portálunknak adott interjújában elmondta, anno 18 esztendősen meghívták az ukrán válogatottba, de olyan döntést hozott, amely után a magyar futball kedvelői okkal szurkolhatnak neki, hogy egyszer magára ölthesse nemzetünk meggypiros mezét. A kiváló bekk arról is nyilatkozott, hogy a holland illetve a belga pontvadászat egyes csapatainál is felmerült a neve. Kusnyir Erik sérülése is szóba került, a futballista elmondta, lelkileg nagyon megterhelő időszakon van túl, de szerencsére olyan emberek veszik körül, akik pozitív energiákkal segítik a rehabját.

Kusnyir Erik: Mihamarabb visszatérne a Loki alapembere Forrás: NS-archív

Kusnyir Erik: Élete legjobb döntése volt Debrecenbe szerződni

A legtöbb drukkert foglalkoztató kérdés: Hogy vagy? Hogy érzed magad?

Hála az égnek jól vagyok, amikor megsérültem, magam alatt voltam, de szerencsére már mentálisan is rendben vagyok. Csinálom a rehabom, csak előre tekintek, már nem sok van hátra. Nagyon megterhelő, hogy külön kell készülni a társaimtól, de meg kellett értenem, a keresztszalag-szakadás egy komoly sérülés. Sokat segített, hogy olyan emberek vettek körül, akik pozitív energiákat küldtek felém.

Gulácsi Péter nyilatkozta, hogy amikor keresztszalag-szakadást szenvedett, hallott egy kis reccsenést. Erre te is emlékszel?

Tisztán. Borzasztó hang, ezt csak az tudja, aki átélte. Bíztam benne, hogy a korábbi porcsérülésem lehet, de hamar konstatáltam, nagyobb a baj. Egyébként sem vagyok az a szimulálós típus. Pont Kevin (Csoboth) vezette rám a labdát, de látta mi történt, ki is gurította azt.

Kanyarodjunk vissza a gyermekkorodra: Kárpátaljai magyarként nőttél fel. Éreztél ebből bármi negatívumot? Esetleg az iskolában?