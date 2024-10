A debreceni derbi lesz a legnagyobb rangadó az NB III. Észak-keleti csoportjának 11. fordulójában: a kis Loki a DEAC-ot fogadja vasárnap 14 órától a Nagyerdei Stadionban, olvasható a dvsc.hu-n. Így tehát több, a DVSC-ben nevelkedett játékos – köztük Korhut Mihály – visszatérhet az egykori sikerek helyszínére.

Az immáron a DEAC-ban szereplő Korhut Mihály visszatér egykori sikerei helyszínére

Forrás: DEAC-archív

Más a két csapat célja

Az egyetemisták eddig kimondottan jól menetelnek, hisz vezetik a tabellát, igaz, az elmúlt héten meglepetésre hazai pályán kikaptak a Hatvan alakulatától. A DVSC II. jelenleg a 11. helyen áll, ám fiataljaink már nem egyszer bizonyították tehetségüket. Mint az Máté Péter vezetőedző korábban többször is hangsúlyozta, ha a hullámzó teljesítményt sikerült egyenletesebbé tenni, eredményesebb lehet a csapat.

A deac.hu-nak Szabó Levente fogalmazta meg gondolatait. – Két vereség után vagyunk, erre a legjobb gyógyír egy városi rangadón elért győzelem lenne. Szeretnénk hasonlóan domináns játékot nyújtani, mint a hatvaniak ellen, de pontosabb befejezésekre törekszünk.

Meg akarjuk mutatni, hogy nem véletlenül állunk a tabella élén, egyértelműen a győzelem a célunk

– tette hozzá.

A vasárnapi találkozóra a belépés ingyenes, az A szektorok lesznek nyitva.

Korhut Mihály szerint most is kiemelkedő lesz a hangulat

A DEAC-ban több korábbi Loki-játékos megfordult már, köztük van a válogatott Korhut Mihály is, aki most is oszlopa az együttesnek.

Ugyan most a kis Lokival találkozunk, de számomra mindig különleges élmény a piros-fehérekkel összecsapni – mondta a védő. – Ráadásul a Nagyerdei Stadionban lesz a találkozó, ahol nagyon sok élmény ért korábban. Nyilván, most nem lesznek annyian, mint amikor a DVSC-ben fociztam, de a hangulat így is kiemelkedő lesz

– árulta el klubja honlapjának a rutinos védő.

– Bár remekül kezdtük a szezont, most becsúszott két vereség, Karcagon, illetve itthon a Hatvan ellen. Persze, ha minden tíz meccs így alakul, lehet, aláírjuk. Ami az ellenfelet illeti, válogatott szünet van, lehetnek az első csapatból visszajátszók. Nagyon fontos, hogy megtartsuk a védelem stabilitását, hiszen eddig ebben jók voltunk. Ha a kapu előtt pontosabbak leszünk, megnyerhetjük az összecsapást. Természetesen ez a célunk – fogalmazott Korhut Mihály.