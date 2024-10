Már élsportolói pályafutása alatt is tudatosan készült a civil életre Kerekes Gréta, a DSI Debrecen klasszis gátasa. A tízszeres magyar bajnok, Európa-játékok bronzérmes, olimpikon kiválóság ennek jegyében szeptemberben pályázott a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportolói bizottsági tagságára, és a múlt szombati sportolói fórumon kiderült, pályatársai látják benne a jövő sportdiplomatáját, hiszen a legtöbb szavazattal került be a grémiumba. Rajta kívül még Csernoviczki Éva cselgáncsozót, Manhercz Krisztián vízilabdázót, Pétervári-Molnár Bendegúz evezőst, valamint Pigniczki Fanni ritmikus gimnasztikázót választották be a bizottságba. Bár Gréti gyakorlatilag sportolói pályafutása csúcsán van, hiszen gyermekkori álmát megvalósítva részt vett a párizsi olimpián, idén egyéni csúcsot (7.96) futott 60 méteren, tavaly pedig 100 méteren (12,92) javította meg a legjobbját, mégis a 32. születésnapja előtt egy nappal, kedden bejelentette visszavonulását. – Titkon reméltem, hogy bekerülök a bizottságba, de amikor megláttam az indulók névsorát elkezdtem izgulni, mert én nem vagyok olimpiai bajnok – elevenítette fel a Haon-nak Gréti. – Mindig is tudtam, hogy az atlétika befejezése után is a sportban szeretnék maradni. Nagyon vonz a sportdiplomácia is, sportközgazdászként végeztem mesterszakon, tudatosan készültem arra a napra, amikor szögre akasztom a futócipőt. Az egyik nagyon jó barátom, Baji Balázs volt a sportolói bizottság elnöke egészen mostanáig, így vele sokat beszélgettünk erről, ő is biztatott, hogy adjam be az önéletrajzomat és a motivációs levelemet – idézte fel.

Kerekes Gréta

Forrás: MOB

Kerekes Gréta kiállt a sportolókért

A legtöbb kapott voksban bizonyára az is szerepet játszott, hogy Gréti a nyári olimpián a női 100 méter gát reményfutama után az M4 Sportnak adott helyszíni nyilatkozatában kiállt azokért a sportolókért, akik vagy nem lett érmesek Párizsban, vagy pedig a beleölt kemény munka ellenére nem is tudtak kvalifikálni a játékokra. – Valószínűleg ezzel is nyertem meg őket, hiszen utána rengeteg sportoló írt nekem. Kiolvasták abból a nyilatkozatból, hogy nekem fontos a sportolók tisztelete, megbecsülése – fogalmazott Kerekes Gréta, aki elmondta, bizottsági tagként az egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy képviselje az olimpiai sportolókat és az érdekeiket a MOB-nál, valamint ha kell, a tagszövetségeknél.