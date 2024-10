Örökre életre szóló élményekkel gazdagodott Kenderesi Dávid, a Kabát FC forgatása alatt. Az RTL-en futott showműsor alapsztorija az volt, hogy Kabát Péter és Sebestyén Balázs fogadott, Kabát és az általa menedzselt focicsapat még egy albán kiscsapatot sem tudna megverni. A kézfogással szentesített fogadást követően Kabát az összeverbuvált „aranylábúakkal” és egy valódi szakmai teammel meg sem állt Albániáig, ahol megkezdték a felkészülést a nagy összecsapásra, ám az a 3-4 hét minden volt, csak nem zökkenőmentes. Az együttes tagja volt a 22 éves Kenderesi Dávid, a DVSC korábbi labdarúgója is, aki a Haon-nak beszélt a forgatásról és a körülményekről. Kendo, ahogy sokan ismerik, számára nem ismeretlen a tv-s szereplés, hiszen korábban már feltűnt az Éden Hotelben, ahol kezdő játékosként végül egészen a legjobb háromig jutott. Mivel ugyanaz volt a két műsor szerkesztői stábja, így megkeresték, hogy legalább egy olyan ember legyen a csapatban, aki tud focizni. – Nyilván elsőre elég furán hangzott a felvázolt koncepció, nem is igazán tudtam elképzelni, hogy miként is fog ez működni, de amikor megtudtam a szakmai stáb összetételét – soraikban Kondás Elemérrel, aki talán az egyetlen olyan edzőm volt, aki igazán hitt bennem – onnantól nem volt kérdés, hogy elvállalom – idézte fel a kezdeteket.

Kabár Péter és Kenderesi Dávid jóbarátságba kerültek

Forrás: Kenderesi Dávid-archív

Kenderesi Dávid inkább a szabad ég alatt aludt

Az első forgatási helyszín Progonat, egy isten háta mögötti kis falu volt Albániában, ami úgy nézett ki, mintha megállt volna az idő valamikor az 1970-es években. Élelmiszerbolt, vagy egészségügyi intézmény sem volt, csak egy kocsma – ez volt az „aranycsapat” szálláshelye –, illetve egy nomád kemping, ahol a szakmai stáb lakott. – Ha volt is forgatókönyv, mi nem tudtuk mi fog történni másnap, de ez így volt jó, mert őszinte reakciókat láthattak a nézők. Amikor az első helyszínen megláttam a szállást, hogy 14-en leszünk egy légtérben, amihez egy mosdó és egy vécé van, azt mondtam ez katasztrófa. Az első éjszaka egy akkora pók volt a párnámon, hogy én onnantól kivittem a matracomat, és a szabad ég alatt, az összetolt székeken aludtam. De ott se volt jobb, mivel tőlem öt méterre szamarak mászkáltak körülöttem nyakukban kolomppal. Az „edzőpálya” tele volt kecskeszarral és bogánccsal, konkrétan egy focilabda két percet bírt ki, mert ahogy talajt ért, már durrant is ki. Ott arra kellett vigyázni, nehogy megsérüljön valaki lépés közben, Eli bá' mondta nagyon találóan: erre a pályára még a tehén is fáslival megy föl – emlékezett vissza.