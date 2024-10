Sokakat megrázott a testépítés debreceni legendája, Jenei István halála. Az október 14-én, hétfőn 48 éves korában elhunyt sportoló egész életét szeretett sportágának szentelte, versenyzőként többek között bronzérmet szerzett a Superbody-n 2007-ben, 2010-ben és 2012-ben, tavaly vesedialízisessel is nyert versenyt Szerbiában. Vasárnap is edzésről ért haza, amikor rollerbalesetet szenvedett. A Haon-nak Suba Krisztina fitneszedző, Jenei István jó barátja beszélt a néhai, kiváló sportemberről.

Jenei István

Fotó: Jenei István-Team-archív

Világbajnokok kerültek ki Jenei István kezei közül

– Több mint 30 éve volt már szakmában versenyzőként és trénerként, rengeteg edzettje is volt, köztük számos későbbi világbajnok, akik profi versenyeken indulnak.

Nagyon szerette a testépítést, fanatikusa volt a sportágnak, a vesebetegsége után sem adta fel, mert szerette a színpadot, a versenyzést

– ismertette Krisztina. – Nyilván már nem volt olyan az izomzata, de akkor is szeretett ott lenni, csak az utóbbi időben már inkább arra fektette a hangsúlyt, hogy versenyzőkkel foglalkozzon. A tanítványait arra biztattam és biztatom, hogy az ő emléke előtt is tisztelegve ne adják fel, induljanak el a versenyeken, mert nagyon sok segítséget kaptak anyagilag, lelkileg tőle – hangsúlyozta.

Jenei István súlyos sérüléseket szenvedett

Mint azt megtudtuk, a végzetes eseményeket elindító baleset október 13-án, vasárnap este történt, István edzésből ért haza, vitte fel a rollert, amikor elesett.

– Én aznap vendégségben voltam, de váltottunk üzenetet, írta, hogy megy edzeni. Másnap láttam, hogy 17 órája nem volt elérhető, ezért írtam az anyukájának, hogy minden rendben van-e. Azt válaszolta, hogy nem, mert Istvánt baleset érte, és bevitték a kórházba. Bementem hozzá, tudtunk beszélni, jó hangulatban volt, úgy fogta fel, most legalább pihenni fog egy ideig. A balesetről azt mondta, vitte fel a rollert, de elesett, és pont rázuhant. Súlyos sérülései voltak, több bordája is eltört és a válla is komolyan roncsolódott.

A fájdalomcsillapító hatott, így nem érezte magát rosszul, de én láttam rajta, hogy nincs jól

– elevenítette fel.