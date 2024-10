Egy héttel a legutóbbi DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák mérkőzés után ismét összecsapott a két gárda a Debreceni Jégcsarnokban, akkor hosszabbítás után 7–6-ra győztek az egyetemisták. A házigazdák ezúttal Halloween-esttel kedveskedtek a szurkolóknak: arcfestés, kézműves foglalkozás, ajándék, valamint kvízjáték várta a nézőket, a hazai együttes tagjai pedig egy Halloween-tököt is viseltek a sisakjukon – olvasható a DEAC honlapján.

A debreceni jégkorongozók örülhettek a végén

Forrás: Derencsényi István-archív

A hazai kapuban Hetényi Zoltán kezdett, neki kellett kivennie a pakkot a hálóból mindjárt a meccs elején, ugyanis megszerezte a vezetést a DAB. Hári passzát Sági Martin varrta be a kapuba. Az előző mérkőzéshez hasonlóan máris futhattak az eredmény után. Novotny tüzelt ezt követően, ám a vendégek hálóőre szépen védett, ekkor emberelőnyben volt a Dunaújváros. Megjött az egyenlítés, Jevgenyij Mozer egy cselt követően mattolta Sági Mátét, Galoha jegyezte az asszisztot. 11 perc volt hátra, amikor ismét Mozer lőtt, azt még védte a kapus, ám másodpercekkel később a csatár egy távoli bombával mattolta a cerberust, máris a Debrecennél volt az előny. Ezután Bucskin igyekezett betalálni, blokkolták a pakkját, a másik oldalon Tóth Gergő lőtt mellé távolról. Culigin előtt is akadt egy ziccer, szinte az üres kapuval állt szemben, de mellé lőtt. Bő öt perccel a vége előtt Usztyinenkót küldték ki két percre gáncsolás miatt. Kivédekezték a debreceniek, majd a DEAC került előnybe, Culigin majdnem ki is használta, de Sági résen volt a közeli löketnél. Debreceni vezetéssel ért véget a harmad.

Jó első felvonás után jó folytatás

A szünet után is támadásban maradtak az egyetemisták, ám Tóth Gergő révén az Acélbikák is veszélyeztettek, aztán válaszul Mihalik András ágyúzását védte Sági Máté. Pörgősen indult ez a játékrész is. Stensson is gólt üthetett volna, azonban a rövid saroknál eltalálta a kapuvasat, majd Bucskin ajtó-ablak helyzetben a kapusba lőtt. Már több góllal vezethetett volna a DEAC, ha kicsit pontosabbak. 12:24 volt hátra, amikor Stensson elé tálalt csapattársa, Mozer, a svéd kapásból óriási gólt vágott a vas közreműködésével. A védőnek megjött a kedve, kicsit bolondította a kapus Ságit, ám fonákkal ráhúzott löketét lefülelte a cerberus, aki nagyon jó teljesítményt nyújtott ezen a meccsen. Neki is köszönhető volt, hogy kivédekezte csapata az emberhátrányt. Majd Mathias Jensen tesztelte Hetényi Zoltánt, hosszabb idő után kellett ismét védenie a hajdúsági klasszisnak. Bő öt perccel a dudaszó előtt Stensson adta keresztbe korongot Mihail Bucskinnak, utóbbi kíméletlen erővel küldte a hálóba a játékszert. Szinte rögtön ezután emberelőnybe kerültünk, Mihalik András nagy szólója után leadott lövését Sági még védte, érkezett Dominik Novotny és nem hibázott, ott volt az ötödik! Nagy kedvvel hokizott a Debrecen. Előnyben töltötték az utolsó pillanatokat, ám Mozer lövése elhalt a kapus kesztyűjében.