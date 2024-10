Hétvégén ifj. Szabó Gábor megnyerte a Lipicai Lovasközpontban rendezett FIAT Országos Díjugrató Bajnokságot. A DEAC lovasa pályafutása során harmadik alkalommal szerezte meg ezt a címet, ezúttal Mezőhegyes Chabalával diadalmaskodott. A páros mindhárom versenynapon hibátlanul teljesítette a pályákat, ez csak nekik sikerült, emlékeztet a deac.hu.

Ifj. Szabó Gábor és Mezőhegyes Chabala, háttérben a nyereményautó

– A lovam kimagasló formában van idén – nyilatkozta ifj. Szabó Gábor a Riderline TV-nek. – Harmadik éve próbálom nevelni és tanítani a nagypályákra, most már maximálisan megbízik bennem, figyel rám, ennek is köszönhető, hogy fantasztikus teljesítményt nyújt. Vele merek tervezni és nagyokat álmodni, ezért egy világkupadöntőt céloztam meg jövő év elején. Most azt a legfontosabb, hogy minél több vk-fordulóra eljussak és gyűjtsem a pontokat. A ranglista alapján az első kettő jut ki a Bázelban rendezendő eseményre – tette hozzá.

Bármelyik pillanatban megszülethet ifj. Szabó Gábor gyermeke

Ifj. Szabó Gábor a pályafutása első két országos bajnoki címét még a Timpex lovasaként szerezte, ezúttal azonban már a DEAC színeiben ért fel a csúcsra.

– A DEAC-nak nagyon sokat köszönhetek, rengeteg versenyre segítenek eljutni. Debrecenben készülök, a saját lovardánkban, amit a feleségemmel közösen üzemeltetünk, ott képezzük a fiatal lovakat, a jövő reménységeit, és bízunk benne, tudunk még magyar bajnoki címeket szerezni – zárta ifj. Szabó Gábor, akinek felesége, Szabó-Máriás Sára várandós, a kislányuk most már bármelyik pillanatban megszülethet.

A DEAC lovasa nemcsak pénzdíjat nyert a bajnoki címmel, egy Fiat 500 Hybrid is az övé lett, tett is egy tiszteletkört a pályán a kocsival, ez is látható a lenti videóban. Ifj. Szabó Gábort az éremátadó után a vizesárokba is bedobták.