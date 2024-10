Bárcsak! Röviden ennyivel zárnám le a kérdést, de azt fontos tisztázni, a saját gondolataim – nem megrendelésre, aki ismeri Igort, tőle távol áll az önreklámozás –, véleményem írom, higyjék el, megalapozva. Egészen elképesztően rossz sorozatban van a DVSC, az a szerencse, hogy még a szezon eleje van, így a kármentéssel valószínűleg időben vagyunk, reméljük legalábbis. Erre a szerepre ismét Dombi Tibor ugrott be. Miért pont Igor Bogdanovic? Nem is olyan nehéz a válasz…

Igor Bogdanovic régi álma, hogy a DVSC-t irányítsa

Igor Bogdanovic: A tökéletes választás

Amikor azt írtam, megalapozott a véleményem, arra gondoltam, hogy én magam is futballoztam Igor irányítása alatt – igaz, utánpótlás szinten, de nem ez a lényeg, hanem a hozzáértése –, amikor is csodát tett. Akkoriban egy 16 csapatos bajnokságban a 12. együttest vette át, a következő szezonban – „álomigazolások” – nélkül lettünk dobogósok. Még ugyanebben az esztendőben kis híján feljuttatta a HTE gárdáját az NB III.-ba, de az éppen az NB I.-ben szereplő Kecskemét lett a párharc győztese. Ezt követően dolgozott Karcagon, eredményesen, és jelenleg a Cigánd trénere, amelynek színeiben újoncként majdnem az NB II.-be vezette a borsodiakat. Azt se felejtsük el, hogy volt már a Debreceni VSC megbízott edzője, nyertünk is. Milyen vezetőedzőre van most szüksége, meg úgy általában a Lokinak? Olyanra, aki tudja, hogyan kell nyerni, aligha lenne ebben hiány Igornál. Olyanra, aki debreceni kötődésű, „Igore” pedig igazi legenda! Olyanra, akit tisztelnek és akit a drukkerek nagy része is elfogad. Őszintén szólva nem ismerek olyan cívisvárosi szurkolót, aki ne szeretné Bogdanovicot. Arról nem is beszélve, hogy a szerb, de tiszteletbeli magyar klubikon legnagyobb álma, hogy a DVSC-t irányítsa, biztosan mindent meg is tenne a sikeresség érdekében. Jelenlegi információink szerint még nincs meg a pro-licensze a szerb szakembernek, de biztosan találna megoldást a szakvezetés.

Sokáig biztosan nem kell várni, ki lesz a DVSC következő trénere, bízunk a sikeres folytatásban!

Az állás:

1. Ferencvárosi TC 9 7 1 1 16–6 22 2. Paksi FC 10 7 1 2 21–12 22 3. Puskás Akadémia 10 7 1 2 17– 9 22 4. MTK Budapest 10 7 – 3 19–10 21 5. Újpest FC 11 5 2 4 16–11 17 6. Diósgyőri VTK 11 4 4 3 10–11 16 7. ETO FC Győr 10 3 3 4 11–13 12 8. Fehérvár FC 11 3 3 5 13–19 12 9. Nyíregyháza 11 3 2 6 14–20 11 10. Zalaegerszegi TE 10 2 2 6 11–16 8 11. Debreceni VSC 10 2 1 7 11–20 7 12. Kecskeméti TE 11 1 2 8 6–18 5

Az előző forduló eredményei:

Fehérvár FC–DVSC 2–0 Puskás Akadémia–DVTK 1–1 MTK Budapest–Újpest FC 4–1 Október 27., vasárnap Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC 1–1 Paksi FC–Kecskeméti TE 1–0 ETO FC Győr–Ferencvárosi TC 1–1

