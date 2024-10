A Nagytemplom adott otthont a „Hátrányból előny - talk show magyar paralimpiai csillagokkal” című eseménynek, amelyre a rossz időjárás ellenére is több száz érdeklődőt vonzott péntek este. A mostani beszélgetés résztvevői Konkoly Zsófia háromszoros paralimpiai bajnok úszó, Osváth Richárd, a DEAC paralimpiai ezüst- és bronzérmes vívója, Molnár Nikoletta paralimpiai hetedik kajakozó , Kerekes Gréta, a DSI Debrecen többszörös országos bajnok, olimpikon gátfutója, illetve Becsky András, a Debreceni Sportcentrum vezetője volt, moderátor szerepét Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke töltötte be. Mielőtt elkezdődött a beszélgetés a Nagytemplomban, az Állatok Világnapja alkalmából terápiás kutyák felvonultak fel felhívva a figyelmet ezeknek az állatoknak a fontosságára. A vendégeket Széles Diána alpolgármester és Oláh István, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség elnök-lelkipásztora köszöntötte. Utóbbi szerint a mostani alkalom nagyon jó összhangban van azzal a az üzenettel, mait az egyházközség is hirdet: azokat választotta ki az isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Széles Diána elmondta, olyan fiatal sportolók fognak iránymutatást adni, akik eddigi életük során sok nehézségen mentek keresztül. –Nekik kell lenniük a mintának, a példaképeknek. Nagyon fontos, hogy minden tőlünk függ, tegyünk magunkért, és isten is megsegít – fogalmazott.

A Hátrányból előny című talkshow résztvevői: balról Szabó László, Osváth Richárd, Konkoly Zsófia, Molnár Nikoletta, Kerekes Gréta és Becsky András

Forrás: Molnár Péter

Hátrányból előny: megtalálták a motivációt a folytatáshoz

A beszélgetés alatt az érdeklődők megismerkedhettek a vendégek élettörténetével, karrierútjával és motivációval, mi a sportolók pályafutását meghatározó sérüléssel foglalkozó részt emeltük ki. Osváth Richárd épnek született, a térdsérülése után sem tett le arról, hogy vívjon. – 9 évesen kezdtem el vívni.

Mindig is az volt az álmom, hogy olimpikon legyek, a sérülésem után sokat bánkódtam és imádkoztam, de makacs ember vagyok, és megvalósítottam az elképzelésem

– mondta. Konkoly Zsófia jobb karja egy születési rendellenesség miatt nem fejlődött ki teljesen. A testvére úszott, így ő az épekkel kezdett el úszni, és soha nem érzett semmilyen megkülönböztetést, sőt, inkább tiszteletet, elismerést az erőfeszítéseiért. Molnár Nikoletta is épnek született, egy borzalmas vonatbalesetben veszítette el térdtől lefelé mindkét lábát. – Atletizáltam majd a balesetem után volt egy kiesés, de rájöttem, hogy számomra a sport mozgatórugó volt ahhoz, hogy kimozduljak, és Budapestre költözzek – fogalmazott.