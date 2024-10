Hárman pihenőt kaptak a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott keretéből, helyükre két másik játékost hívott be Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a franciák ellen a sorra kerülő két felkészülési mérkőzésre, írja az MTI. A hazai szövetség honlapján olvasható keddi hír szerint Győri-Lukács Viktória, Janurik Kinga és Klujber Katrin a három kimaradó, ugyanakkor meghívót kapott Bukovszky Anna és a DVSC Schaeffler játékosa, Grosch Vivien is.

Grosch Vivient is behívták a magyar női kézilabda-válogatottba

Forrás: Napló-archív

„Győri-Lukács Viktóriával, Janurik Kingával és Klujber Katrinnal abban állapodtunk meg, hogy ezúttal pihenőt kapnak” - nyilatkozta Golovin Vlagyimir. „A legfőbb célunk a hazai Európa-bajnokság, ezt is szem előtt tartottuk a játékosokkal történő megbeszéléseken, hiszen a lényeg, hogy az alapembereink mindenképpen jó állapotban legyenek az év végi tornára, ezen a héten pedig a stábbal megnézhetünk olyan játékosokat is, akik a keretben szóba jöhetnek akár most, akár a jövőben”.

Az olimpiai hatodik helyezett magyarok csütörtökön Toulonban, szombaton pedig a Párizs melletti Tremblay-en-France-ban játszanak az olimpiai ezüstérmes, világbajnok franciákkal.

Az idei lesz az ötödik - részben - magyarországi rendezésű női kézilabda világverseny. Az 1982-es és az 1995-ös világbajnokságon ezüstérmes, a 2004-es kontinenstornán bronzérmes, a 2014-es Eb-n pedig hatodik lett a magyar együttes.

Az idei kontinenstornát november 28-tól december 15-ig rendezik, a magyarok a csoportkört és továbbjutás esetén a középdöntőt is Debrecenben játsszák.