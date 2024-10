Izgatott az Eb-t illetően

Számos kiemelkedő sporteseményt követően Debrecen ismét nívós világeseménynek ad otthont: hazánkban rendezik a Női Kézilabda Európa-bajnokságot. Ahogy telnek a napok, a rajongók is egyre izgatottabbak lesznek, Füzi-Tóvizi pedig elárulta, mire lehetnek képesek illetve arról is beszélt, milyen tapasztalatokat vihetnek magukkal az olimpia után. – Napi szinten téma közöttünk a lányokkal a torna. Nagy elvárásokkal tekintek az Eb elé, Debrecen eddig csak szerencsét hozott nekem. Bízom a debreceni hangulatban, a csapat is imádja a Főnix-csarnokot, az biztos, hogy külön kis szurkolótáborom lesz. Nekem mindig különleges érzés duplán hazai pályán válogatott mezben pályára lépni. A csoportkörben újra találkozunk a svédekkel, remélem, pozitív lökést ad, hogy idén egyszer már legyőztük őket Debrecenben a tavaszi olimpiai selejtezőn. Párizsban is közel álltunk az újabb sikerhez – folytatta. A klasszis elárulta, ha sikerül felülmúlni a 2018-as szereplést, már az nagy eredmény lehet a válogatottól. –Sokat léptünk előre abban, hogy elhisszük, a papíron jobb csapatokat is meg tudjuk szorongatni, vagy éppen le tudjuk győzni.

Nehéz ezt megfogalmazni, de valami „átkattant” bennünk, esélyesebbnek érezzük magunkat. Ezzel együtt számunkra nincs könnyű mérkőzés egy világversenyen, mindenki ellen teljes erőbedobással kell játszanunk. Nem sztárok alkotják a válogatottunkat, mi egymásból tudunk erőt meríteni és építkezni.

Mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk, titkon bízom benne, hogy felülmúljuk a 2018-as Európa-bajnokságon elért hetedik helyet, és hazai környezetben eljutunk a legjobb hatig. Ott meg már bármi megtörténhet – fogalmazott.

