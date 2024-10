Krajčovič nyert, Halbert örült

A sok izgalmas csatát és látványos előzést hozó alapszakaszt követően a legjobb tíz versenyző egyből a döntőbe jutott, míg a fennmaradó kilenc pilóta a reményfutamban küzdött a kvalifikációért, amit az első két hely valamelyike jelentett. A last chance-ből az olasz Giacomo Bosetti és a holland Menno Van Meer jött ki a legjobban, ők csatlakozhattak a finálés csapathoz.

A legjobbak csatája 12 versenyzőre és 12 körre volt kiírva. A start után az első kanyarból Halbert jött ki elsőként, mögötte Neave, Kurvinen és Krajčovič. A második kör megkezdésekor a finn már a második volt, de hamarosan a cseh is megelőzte a brit pilótát. Krajčovič ezt követően „levadászta” a kétszeres világbajnok skandináv motorost, majd pár kör elteltével egy kőkemény támadás végén belülről ment el Halbertnek. A cseh nagyon gyors tempót diktált, az amerikai riválisa nem igazán tudott komoly támadást indítani ellene. Ha Halbert arra számított, hogy a futam legvégén próbál meg valami meglepetést okozni az ellenfelének, akkor rossz taktikát választott, ugyanis a 9. körben leállították az etapot.

Történt ugyanis, hogy Van Meer elcsúszott, s nem tudott felkelni a salakról, így a vezetőbíró véget vetett a küzdelemnek. (A hollandnak végül nem esett különösebb baja.) Pár percig kérdéses volt, hogy újraindítják-e a döntőt, de végül nem volt ismétlés, s a leállítás pillanatában kialakult sorrend lett a végeredmény, így Krajčovič diadalmaskodott Halbert és Kurvinen előtt.

A világbajnoki címet elnyerő Halbert öröme egyértelmű volt, de szinte ugyanannyira boldog volt a kétéves kihagyás után visszatérő Kurvinen is, aki a díjkiosztó ceremónián elérzékenyülve mutatott a sisakjára, amin a The last dance, azaz Az utolsó tánc felírat díszelgett. Érdekesség, hogy a debreceni forduló dobogósai teljes mértékben megegyeztek a világbajnokság első három helyezettjével, mindössze egy helycserét kell végrehajtani az emelvényen a két eredményhirdetés között.