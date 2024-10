Forrás: SnapSide Photography

Vannak ötletek

Bár a világbajnoki versengés színvonala évről évre emelkedik, ez nem mutatkozik meg a nézőszámban, sem Magyarországon, sem a sorozat többi állomásán. Lehet-e ezen változtatni? – Nincs mit tagadni, a flat track még mindig gyerekcipőben jár Európában. Annak érdekében, hogy minél többen kilátogassanak a versenyünkre, próbáltunk egykori MotoGP-s pilótákat Debrecenbe csábítani, felajánlva nekik a szabadkártyát az induláshoz, ám nem voltak rá vevők. Castagnával beszélgetve kiderült az FIM törekvése, miszerint szponzorokat, illetve promótert szeretnének a flat track mögé állítani, s ezzel elérni, hogy legyenek televíziós közvetítések a versenyekről. Ez a motorsport kifejezetten olyan, amit „jól csomagolva”, el lehetne adni a közönségnek. A nagy testű motorok, a sok versenyző, a test test elleni küzdelem jól közvetíthető dolgok, szinte televíziós közvetítésre teremtették. A FIM Pályaverseny Bizottságának olasz igazgatója azt is elmondta, a világbajnoki fordulókat szeretnék más programokkal színesíteni, ezzel is jobban eladhatóvá tenni az eseményt a publikum számára. És természetesen ennek a sportágnak is szüksége van sztárokra, több olyan versenyző kellene, mint Sammy Halbert. Az amerikai motoros igazi fenegyerek, ráadásul rendkívül aktív a közösségi felületeken. Szintén közönségnövelő lenne, amennyiben rendelkeznénk olyan magyar versenyzővel, aki partiban van a legjobbakkal, de ilyen pilóta jelenleg nincs. Sajnos ugyanaz a helyzet, mint a salakmotorsportunkban. Úgy gondolom, türelmesnek kell lenni a flat trackkel kapcsolatban, mert idővel meghozza a várt eredményt a nézőszámok tekintetében is – zárta mondandóját Baráth Norbert.