A tavaly, Orlandóban elért győzelmével automatikusan kvalifikálta magát a testépítés legrangosabb versenye, a Mr. Olympia mezőnyébe. Erdei Szabina, aki év elején meg is kapta meghívóját Las Vegasba. Az erőemelésben többszörös világbajnok debreceni sportoló ezúttal úgy döntött, nem terheli túl a szervezetét, és rendhagyó módon csak erre a viadalra koncentrál. – Egész évben ezt vártam, keményen edzettem, nagyon jól is haladtam, nagy reményekkel készültem. A célegyenesben sajnos azonban elkaptam egy vírust, ami öt nap lázzal járt. Ez nem csak időt, de erőt is elvett, így kénytelen voltam módosítani a célkitűzéseimen – emlékezett vissza Erdei Szabina, aki az előzmények ismeretében az éppen aktuális maximumra törekedett Las Vegasban.

Erdei Szabina az éremmel a nyakában

Forrás: Erdei Szabina-archív

Tökéletesen sikerült Erdei Szabina mérlegelése

Mint kiderült, Szabinának meggyűlt a baja a szállással és az időeltolódással is, illetve a verseny elengedhetetlen kellékét, a kantárosát is elfelejtette bepakolni, végül azonban szerencsére minden megoldódott. – A mérlegelésem tökéletesen sikerült, jól belőttem a 65 és fél kilót, amit csak tartanom kellett. Előzetesen 205-os kezdő fogast kértem, de a melegítés közben rájöttünk, hogy ez nem stabil, így az utolsó pillanatban módosítottam 200-ra.

Nagyon jól tettem, mert az első fogást nem kaptam meg, így újra próbáltam, ekkor már sikerült.

A harmadik, 207.5-ös fogásom nem lett érvényes. Bár az eredeti tervem nem ez volt, azonban így is megsüvegelendő, amit teljesítettem, büszke lehetek az erőmre – fogalmazott Erdei Szabina.

Erdei Szabina érme:



Erdei Szabina érme

Forrás: Erdei Szabina-archív

Erdei Szabina a híres Las Vegas felirattal: