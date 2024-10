A hajdúságiak kerete ismét jelentősen átalakult, a kezdőcsapat fele távozott az együttesből. A megüresedett helyekre saját nevelésű utánpótlás játékosok kerültek, így ismét jelentősen megfiatalodott a gárda. A bajnokság első találkozóján a jó erőkből álló Miskolci VSC ellen csak szoros szetteket tudtak az „eötvösös” lányok játszani, nyerniük nem sikerült.

Az első játszmában fej-fej mellett haladtak az ellenfelek, de a végjáték a borsodiaknak sikerült jobban. A második játékrészben már 14:3-ra is vezetett az MVSC, de a hazaiak pontról-pontra közelebb kerültek, majd 24:24 után két vonal közeli labda döntötte el a szett sorsát. A harmadik játszma vége is szorosan alakult, itt is csak minimális különbséggel győztek a vendégek.

Összességében a hazaiak küzdőszelleme dicsérhető, de a nagyobb ütőerővel rendelkező és jobban mezőnyöző borsodiak megérdemelten nyertek. A DSZC-Eötvös DSE legközelebb október 20-án Szolnokon játszik.