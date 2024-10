A DVSE-Master Good az OB1 2. játéknapján Újpestre látogatott. Ahogy az várható volt, tempósan és gyors gólváltásokkal indult a találkozó a Komjádiban, áll a debreceni klub tudósításában. A hazaiak az első három percben kétszer is megszerezték a vezetést, melyet előbb Macsi Patrik, majd Andro Gagulics egyenlített ki. A negyed második fele is hasonlóan alakult, az utolsó gólra viszont nem érkezett válasz. Hatékonyabban indította a második nyolc percet az Újpest és bő négy perc alatt négy gólos vezetésre tett szert. A játékrész végére aztán feléledtek a debreceniek is és az utolsó percekben hazai válasz nélkül lőtték a gólokat. A félidőben már csak egy találat volt az UVSE előnye. A harmadik játékrészben A vendéglátó kétszer – miután Krémer Balázs kivédett egy büntetőt –, míg a debreceniek mindössze egyszer voltak eredményesek. Habár az utolsó két gólt Pónya Tibor és Macsi Martin révén a DVSE szerezte, ezúttal ez kevés volt a pontszerzéshez.

Kikapott a DVSE az Újpesttől

Forrás: DVSE

Férfi Vízilabda OB1, 2. forduló UVSE – DVSE-Master Good 14–11 (4–3, 4–4, 2–1, 4–3) Gólszerzők: Baksa 4, Alekseev 3, Korbács 2, Labik, Herczeg, Hegedűs, Pintér, Tóth K., ill. Macsi P. 3, Mihov 2, Berki 2, Somorjai, Gagulics, Pónya, Macsi M.

Még az út elején járnak a DVSE pólósai

Az UVSE az első perctől kezdve magához ragadta a vezetést és nem engedte ki a kezéből, a végén pedig kicsit ki is nyílt az olló. Nekünk ez még az út eleje és bőven van hova fejlődni. Sokat hibáztunk, amit majd átbeszélünk és bízom benne, hogy a következő meccsre már jobban fogunk játszani

– nyilatkozta a találkozó után Kádár Kálmán vezetőedző.